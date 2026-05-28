Посольство США відповіло на заяву Каллас про свою евакуацію з Києва

Наталія Порощук
Посольство США зробило заяву про свою роботу в Києві
фото: U.S. Embassy Kyiv/X
«Для Державного департаменту немає нічого важливішого, ніж безпека та захист громадян США»

Посольство США в Києві заявило, що працює у звичайному режимі і спростувало чутки про свою евакуацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис посольства у соцмережі Х.

«Посольство США працює у звичайному режимі. У нашій діяльності змін немає, а будь-які повідомлення про протилежне є неправдивими. Для Державного департаменту немає нічого важливішого, ніж безпека та захист громадян США, і він регулярно перевіряє стан безпеки посольства в Києві. Ми ще раз наголошуємо, що через збройний конфлікт громадянам США не слід відвідувати Україну з будь-яких причин», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що посольство США залишило Київ після погроз РФ. Водночас МЗС України спростувало це повідомлення.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ РФ попередило, що збройні сили країни-агресорки розпочинають «послідовне завдання системних ударів» по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу в Києві. Водночас Москва згадала й про так звані центри ухвалення рішень, наголосивши, що теж битиме по них.

До слова, посли країн Європейського Союзу відкинули ультиматуми та погрози Міністерства закордонних справ Росії про нові масовані удари по Києву. Дипломатичні місії навідріз відмовилися евакуйовуватися зі столиці й заявили, що продовжують роботу у штатному режимі.

Зокрема, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко запевнив, що оперативні служби Києва готові до нових ударів РФ, якими напередодні пригрозило міністерство закордонних справ країни-агресорки.

