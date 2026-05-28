Посольство США залишило Київ після погроз Росії? Заява МЗС

Каллас сказала, що всі посольства залишилися у Києві, крім американського

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що посольство США залишило Київ після погроз РФ. Водночас МЗС України спростувало це повідомлення. «Главком» розповідає, що відомо на цей момент.

Каллас відповіла на запитання щодо російських погроз Києву.

«Ось що робить Росія. Адже на полі бою вона насправді не здобуває переваги. Тож зараз вони фактично посилюють терористичні атаки, бо інакше це й не назвеш: вони намагаються посіяти страх у суспільстві. Це не працювало протягом чотирьох років, і я не думаю, що спрацює зараз. Також, як ми вчора почули з України, всі посольства залишилися, крім одного, тож це також вимагає мужності від цих посольств, але так, всі європейські залишилися, а Америка пішла», – сказала Кая Каллас.

Однак речник Міністерстві закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що інформація про нібито виїзд посольства США з України через загрозу російських атак не відповідає дійсності. Про це він сказав у відповідь на запит журналістів.

«Інформація про виїзд посольства США не відповідає дійсності», – наголосив речник.

Також радник президента України Володимира Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин назвав ситуацію «дивною», адже Україна не має інтерпретувати слова керівниці дипломатії ЄС про США.

«Ми чули, що американські дипломати з Києва тоді поїхали (перед ударом у ніч на неділю). В будь-якому випадку Україна вдячна всім посольствам, які працюють в Києві», – зауважив радник.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ РФ попередило, що збройні сили країни-агресорки розпочинають «послідовне завдання системних ударів» по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу в Києві. Водночас Москва згадала й про так звані центри ухвалення рішень, наголосивши, що теж битиме по них.

До слова, посли країн Європейського Союзу відкинули ультиматуми та погрози Міністерства закордонних справ Росії про нові масовані удари по Києву. Дипломатичні місії навідріз відмовилися евакуйовуватися зі столиці й заявили, що продовжують роботу у штатному режимі.

Зокрема, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко запевнив, що оперативні служби Києва готові до нових ударів РФ, якими напередодні пригрозило міністерство закордонних справ країни-агресорки.