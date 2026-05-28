Головна Київ Новини
search button user button menu button

Посольство США залишило Київ після погроз Росії? Заява МЗС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Посольство США залишило Київ після погроз Росії? Заява МЗС
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Каллас сказала, що всі посольства залишилися у Києві, крім американського

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що посольство США залишило Київ після погроз РФ. Водночас МЗС України спростувало це повідомлення. «Главком» розповідає, що відомо на цей момент.

Каллас відповіла на запитання щодо російських погроз Києву.

«Ось що робить Росія. Адже на полі бою вона насправді не здобуває переваги. Тож зараз вони фактично посилюють терористичні атаки, бо інакше це й не назвеш: вони намагаються посіяти страх у суспільстві. Це не працювало протягом чотирьох років, і я не думаю, що спрацює зараз. Також, як ми вчора почули з України, всі посольства залишилися, крім одного, тож це також вимагає мужності від цих посольств, але так, всі європейські залишилися, а Америка пішла», – сказала Кая Каллас.

Однак речник Міністерстві закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що інформація про нібито виїзд посольства США з України через загрозу російських атак не відповідає дійсності. Про це він сказав у відповідь на запит журналістів.

«Інформація про виїзд посольства США не відповідає дійсності», – наголосив речник.

Також радник президента України Володимира Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин назвав ситуацію «дивною», адже Україна не має інтерпретувати слова керівниці дипломатії ЄС про США.

«Ми чули, що американські дипломати з Києва тоді поїхали (перед ударом у ніч на неділю). В будь-якому випадку Україна вдячна всім посольствам, які працюють в Києві», – зауважив радник.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ РФ попередило, що збройні сили країни-агресорки розпочинають «послідовне завдання системних ударів» по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу в Києві. Водночас Москва згадала й про так звані центри ухвалення рішень, наголосивши, що теж битиме по них.

До слова, посли країн Європейського Союзу відкинули ультиматуми та погрози Міністерства закордонних справ Росії про нові масовані удари по Києву. Дипломатичні місії навідріз відмовилися евакуйовуватися зі столиці й заявили, що продовжують роботу у штатному режимі.

Зокрема, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко запевнив, що оперативні служби Києва готові до нових ударів РФ, якими напередодні пригрозило міністерство закордонних справ країни-агресорки.

Читайте також:

Теги: Кая Каллас посольство США МЗС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ вже фінансово не тягне цю війну
Іранська пастка. Як війна на Близькому Сході добиває економіку Росії
15 травня, 16:01
Вздовж 17-ї вулиці біля Білого дому разом із американськими прапорами майоріли австралійські замість британських
Вашингтон переплутав прапори напередодні візиту короля Чарльза III
28 квiтня, 14:02
Президент США Дональд Трамп
Рейтинг Трампа впав до рекордного рівня – Reuters
29 квiтня, 16:00
Авіабаза Муваффак Салті в Йорданії, яку активно використовують США
Іран пошкодив більшість американських баз на Близькому Сході – CNN
1 травня, 17:15
Громадяни України залишаться на борту у складі екіпажу для забезпечення переходу судна до Нідерландів
Четверо українців залишаються на судні, де спалахнув хантавірус: МЗС повідомило деталі евакуації
11 травня, 10:09
Цей кадр з відео показує вибух автомобіля на шосе в Текамаку, Мексика, в результаті якого загинули Франциско «Ель Паїн» Белтран, член середньої ланки картелю Сіналоа, та його водій
CNN: ЦРУ розширює таємні операції в Мексиці проти наркокартелів
13 травня, 03:31
Венс: Президент, я та вся команда піклуються про фінансове становище американського народу
Венс захистив Трампа та заявив, що адміністрація піклується про фінансове становище американців
14 травня, 04:59
Трамп різко висловився про проблеми американців на тлі конфлікту з Іраном
Трамп назвав єдину річ, яка його мотивує
13 травня, 08:29
Енн Гетевей на подкасті New York Times Podcasts
Голлівудська акторка Енн Гетевей заявила про хворобу, яку приховувала 10 років
26 травня, 13:19

Новини

Посольство США відповіло на заяву Каллас про свою евакуацію з Києва
Посольство США відповіло на заяву Каллас про свою евакуацію з Києва
Чи був удар по Бортницькій станції аерації? Що кажуть фахівці та в якому стані об'єкт
Чи був удар по Бортницькій станції аерації? Що кажуть фахівці та в якому стані об'єкт
Посольство США залишило Київ після погроз Росії? Заява МЗС
Посольство США залишило Київ після погроз Росії? Заява МЗС
ДСНС вперше з 2022 року підняла авіацію, щоб врятувати восьмимісячного хлопчика
ДСНС вперше з 2022 року підняла авіацію, щоб врятувати восьмимісячного хлопчика
У Києві відкрито новий цілодобовий травмпункт: де та яку допомогу можна отримати
У Києві відкрито новий цілодобовий травмпункт: де та яку допомогу можна отримати
У Дарницькому районі столиці сталася ДТП за участі поліції
У Дарницькому районі столиці сталася ДТП за участі поліції

Новини

В Україні короткочасні дощі: погода на 28 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Вчора, 16:55
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Вчора, 15:36
Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Вчора, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Вчора, 14:59
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
Вчора, 14:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua