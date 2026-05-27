У Борисполі сталася масштабна ДТП за участю автобуса та позашляховика, є загиблі (відео)

Внаслідок удару передня частина автівки перетворилася на купу металобрухту
фото: соцмережі
На місці автотрощі працює велика кількість екіпажів швидкої медичної допомоги та рятувальники ДСНС

У місті Бориспіль на Київщині сталася тяжка дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса та позашляховика. Внаслідок зіткнення є загиблі. На місці події наразі розгорнуто масштабну рятувальну операцію і працюють усі екстрені служби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки. 

Внаслідок удару передня частина автівки перетворилася на купу металобрухту, а у пасажирського автобуса сильно пошкоджені передня частина та лобове скло.

Під час ДТП загинула людина, її тіло у спецпакеті лежить поряд із автівкою
фото: соцмережі

Жахливі наслідки зіткнення зафіксували очевидці: пасажир автівки опинився затиснутим ударом у салоні, оскільки двері транспортного засобу заклинило від удару. Люди навколо та свідки аварії власними силами намагалися відкрити двері, щоб допомогти потерпілим.

На місці автотрощі працює велика кількість екіпажів швидкої медичної допомоги та рятувальники ДСНС, які за допомогою спеціального інструменту деблокують людей із пастки. Слідчо-оперативна група та правоохоронці з'ясовують усі обставини та причини цієї смертельної аварії.

Нагадаємо, у місті Васильків, що на Обухівщині, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Під колесами вантажівки загинула 80-річна жінка. За попередніми даними правоохоронців, 48-річний водій вантажного автомобіля DAF збив літню жінку, коли вона переходила дорогу у невстановленому місці. Потерпілу з важкими травмами встигли доставити до лікарні, проте врятувати її життя медикам не вдалося – жінка померла в медзакладі.  

До слова, через неналежний стан доріг поліція в Україні торік оформила 332 ДТП. Це на третину менше, ніж у 2024 році, коли була зафіксована рекордна кількість від початку повномасштабної – 475 аварій. Водночас це все ще у 1,8 раза менше, ніж у 2021 році: тоді через неналежний стан доріг трапилось 849 ДТП. Найбільше аварій через неналежний стан зафіксовано на Львівщині – 72 ДТП. За рік кількість таких випадків скоротилася на 31%, а порівняно з 2021 роком – більш ніж удвічі.

