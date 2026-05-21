Загострення між США та Кубою, смертельна ДТП у Харкові: головне за ніч 21 травня

glavcom.ua
Аліна Самойленко
Дайджест новин, що сталися у ніч на 21 травня 2026 року

Прокуратура у США звинуватила експрезидента Куби Рауля Кастро у знищенні цивільних літаків у 1996 році, президент Дональд Трамп схвалив обвинувачення. Також американський лідер заявив, що Вашингтон може відновити на Тегеран, яякщо Іран не укладе угоду, у Харкові автомобіль збив двох пішоходів, один з них загинув.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 21 травня.

Трамп заявив, що готовий почекати на відповідь Ірану щодо миру

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий відновити атаки на Тегеран, якщо іранська сторона відхилить умови мирної угоди. 

Американський лідер зазначив, що ситуація перебуває на межі ескалації, проте дав Раді безпеки кілька днів на очікування «правильних відповідей». Трамп наголосив на готовності США діяти швидко і знову підтвердив свій намір не допустити появи в Ірану ядерної зброї, додавши, що у разі відсутності домовленостей Вашингтон вдасться до жорстких кроків.

Трамп назвав важливим обвинувальний акт проти Кастро 

Дональд Трамп назвав висунення звинувачень екскерівнику Куби Раулю Кастро «дуже важливим моментом». Спілкуючись із пресою після робочої поїздки до Коннектикуту, президент США заявив, що це історичний день. 

На питання про подальші кроки Вашингтона щодо Острова свободи Трамп відповів «побачимо», додавши, що Сполучені Штати розглядають можливість надання гуманітарної підтримки цій країні, оскільки вона перебуває у глибокій кризі.

Американська федеральна прокуратура офіційно звинуватила Рауля Кастро у знищенні цивільних літаків у 1996 році, на бортах яких перебували емігранти з Маямі. Цей крок збігся в часі з посиленням тиску з боку адміністрації Дональда Трампа на кубинський режим. 

Оприлюднений у Маямі обвинувальний акт закидає 94-річному Кастро організацію вбивства та збиття двох беззбройних літаків гуманітарної організації «Брати на порятунок». Разом із ним у справі проходять ще п'ятеро осіб, зокрема троє військових пілотів Куби.

Трамп заявив, що проведе переговори з президентом Тайваню

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує провести розмову з тайванським лідером Лай Цзін-де перед тим, як ухвалити рішення про постачання острову озброєння на $14 млрд. 

Спілкуючись із пресою, Трамп підтвердив намір зв'язатися з Лаєм і запевнив, що ситуація перебуває під повним контролем, проте не став розкривати деталей подальшої роботи над тайванським питанням. Раніше під час перебування на борту Air Force One він уже згадував про плани поговорити з керівником Тайваню.

Смертельна ДТП у Харкові

У Немишлянському районі Харкова поліція з’ясовує обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 20 травня близько 21:30 на проспекті Героїв Харкова. 

За попередніми даними правоохоронців, 38-річний водій автомобіля Audi скоїв наїзд на двох людей, які переходили проїжджу частину поза межами пішохідного переходу.

