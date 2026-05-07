Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«Жах наяву». Екснаречена Кличка пояснила, чому відмовилася від опіки над їхньою донькою

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Гайден Панеттьєрі розповіла про свою доньку від Володимира Кличка
колаж: glavcom.ua

Володимир Кличко й Гайден Панеттьєрі мають спільну доньку Каю-Євдокію

Колишня українського боксера Володимира Кличка, голлівудська акторка Гайден Панеттьєрі відмовилася від опіки над їхньою донькою Каєю-Євдокією. Зірка пояснила свій вчинок в інтерв’ю Us Weekly, пише «Главком».

Донька Володимира Кличка від Гайден Панеттьєрі наразі живе з ним. За словами акторки, рішення відмовитися від опіки над донькою було найскладнішим у її житті. Вона пояснила свій вчинок тим, що хотіла кращого для дитини, тож підписала документи про відмову.

«Це був справжній жах наяву, і я почувалася абсолютно безпорадною. Я нічого не могла із цим зробити. Значна частина мене хотіла боротися, але зрештою я мусила думати про найважливіше – як усе це вплине на мою доньку. Іноді заради дітей доводиться робити найважчі речі у світі. Вова – неймовірний батько, і я знаю, що він робив те, що вважав найкращим для нашої доньки. Те, що ми жили на різних континентах, робило нашу ситуацію ще складнішою. Це був один із найгірших днів у моєму житті – і таким залишиться назавжди», – зізналася акторка.

Володимир Кличко з донькою
Володимир Кличко з донькою
фото з відкритих джерел

Як відомо, Панеттьєрі мала наркотичну та алкогольну залежності та водночас страждала через післяпологову депресію. Тож вона розуміє вчинок Кличка, який узяв відповідальність за виховання дочки на себе.

Попри розрив та відмову від опіки, зіркові батьки мають дружні відносини. Вони разом займаються вихованням Каї-Євдокії. До слова, Панеттьєрі з донькою теж мають гарні стосунки. «У мене чудові стосунки з ними обома. Я дуже вдячна Вові. Ми дуже близькі й відтоді, як познайомилися, коли мені було 19, нас пов’язують глибока дружба та особливий зв’язок. І бачити, що цей зв’язок досі існує, що ми можемо разом виховувати доньку й показувати їй: навіть якщо ми більше не разом, це не означає, що тут немає любові чи що вона не в безпеці», – поділилася зірка.

Гайден Панеттьєрі і Володимир Кличко з дочкою
Гайден Панеттьєрі і Володимир Кличко з дочкою
фото з відкритих джерел

Гайден Панеттьєрі розповіла про свою доньку та зауважила, що дівчинка має краще життя та можливості, яких сама акторка не мала в дитинстві. «А моя донька – це просто неймовірний дар. Вона ніби не із цього світу: така добра, така сильна духом, оточена хорошими людьми. І для мене неймовірно спостерігати, як вона впевнено розвивається в тих сферах, із якими я сама мала труднощі в дитинстві», – підсумувала артистка.

Володимир Кличко та Гайден Панеттьєрі почали зустрічатися наприкінці 2009 року. У 2013 році пара оголосила про заручини, а 9 грудня 2014 року в закоханих народилася донька.

Гайден Панеттьєрі і Володимир Кличко з дочкою Каєю-Євдокією
Гайден Панеттьєрі і Володимир Кличко з дочкою Каєю-Євдокією
фото з відкритих джерел

Та за словами акторки, Володимир Кличко переніс дату весілля, що вразило її та в майбутньому стало причиною їхнього розриву. «Мені здавалося, ніби моє его було повністю зруйноване за лічені секунди. У мене вже була ціла книжка з ескізами моїх весільних суконь. Ми їздили до Італії та зустрічалися з Armani. Усе вже було підготовлено. І в той момент те, що він міг таке сказати… Я не збиралася сидіти і благати когось одружитися зі мною», – зізналася артистка.

Гайден Панеттьєрі і Володимир Кличко з дочкою на відпочинку
Гайден Панеттьєрі і Володимир Кличко з дочкою на відпочинку
фото з відкритих джерел

Коли Кличко знову запропонував коханій одружитися, вона відмовила йому, оскільки була ображена на нього. Врешті пара розійшлася у 2018 році.

Нагадаємо, колишня наречена українського боксера Володимира Кличка американська акторка Гайден Панеттьєрі здійснила камінгаут. Зірка зізналася, що її приваблюють не лише чоловіки, але й жінки. Про це вона раніше не розповідала публічно, оскільки не знаходила для цього слушного часу.

Читайте також:

Теги: діти Гайден Панеттьєрі Володимир Кличко весілля батьки батько акторка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Франції батько два роки тримав сина у зачиненому фургоні
У Франції батько два роки тримав сина у зачиненому фургоні
12 квiтня, 07:59
Ніколь Кідман є відомою акторкою з Австралії, яка підкорила Голлівуд
Акторка Ніколь Кідман вирішила змінити професію після смерті матері
15 квiтня, 11:42
Мілана и Давид Дулогло встановили подвійний національний рекорд України
В Одесі брат із сестрою встановили подвійний рекорд України (фото)
17 квiтня, 18:23
Олена Узлюк розповіла про травмуючий досвід на початку кар'єри у кіно
«Мене це дуже травмувало». Заслужена артистка Олена Узлюк розказала про домагання відомого режисера
24 квiтня, 10:12
За даними слідства, чоловік користувався довірою дітей, обіцяв пригостити їх солодощами і таким чином заманював до свого будинку
На Полтавщині суд виніс вирок чоловіку за зґвалтування трьох дітей
23 квiтня, 21:47
На окупованій Херсонщині росіяни масово відкривають кадетські класи для дітей
На окупованій Херсонщині ворог готує дітей до майбутньої служби в каральних органах
27 квiтня, 21:04
Соломія Вітвіцька вперше стане мамою
«Ми цього не очікували». Соломія Вітвіцька поділилася подробицями своєї першої вагітності
28 квiтня, 11:00
11-річному Юрчику пересадили нирку
Лікарі пересадили 11-річному львів’янину нирку від 13-річного посмертного донора
28 квiтня, 16:20
Марко Рубіо відвідав родинне весілля і розважив гостей
Держсекретар США Марко Рубіо став діджеєм на весіллі
3 травня, 17:47

Шоу-біз

«Жах наяву». Екснаречена Кличка пояснила, чому відмовилася від опіки над їхньою донькою
«Жах наяву». Екснаречена Кличка пояснила, чому відмовилася від опіки над їхньою донькою
Організатори Євробачення пішли на поступки головним фаворитам конкурсу: що дозволили фінам
Організатори Євробачення пішли на поступки головним фаворитам конкурсу: що дозволили фінам
«Ніколи не грали крапленими картами». Кондратюк уперше прокоментував скандал на зйомках «Караоке на Майдані»
«Ніколи не грали крапленими картами». Кондратюк уперше прокоментував скандал на зйомках «Караоке на Майдані»
Колишня Кличка Гайден Панеттьєрі зробила камінгаут
Колишня Кличка Гайден Панеттьєрі зробила камінгаут
Відома українська акторка зізналася, як думала про смерть під час вагітності
Відома українська акторка зізналася, як думала про смерть під час вагітності
Пішла із життя акторка серіалу «Спіймати Кайдаша» Любов Колесникова
Пішла із життя акторка серіалу «Спіймати Кайдаша» Любов Колесникова

Новини

Евакуація з окупованих Олешок: Червоний Хрест підтвердив готовність сприяти
Сьогодні, 18:46
Переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» сенсаційно завершить кар'єру в 30 років
Сьогодні, 14:54
Повітряна тривога у Києві тривала 14 хвилин
Сьогодні, 14:53
Спалах хантавірусу на лайнері MV Hondius: що відомо про стан п’яти українців
Сьогодні, 12:13
Директор ФБР пообіцяв оприлюднити секретні архіви про звʼязок Трампа з Кремлем
Сьогодні, 11:51
Росія вже розпочала весняно-літній наступ: Сили оборони пояснили, чи варто чекати на нове загострення
Сьогодні, 11:05

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua