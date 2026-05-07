«Жах наяву». Екснаречена Кличка пояснила, чому відмовилася від опіки над їхньою донькою

Володимир Кличко й Гайден Панеттьєрі мають спільну доньку Каю-Євдокію

Колишня українського боксера Володимира Кличка, голлівудська акторка Гайден Панеттьєрі відмовилася від опіки над їхньою донькою Каєю-Євдокією. Зірка пояснила свій вчинок в інтерв’ю Us Weekly, пише «Главком».

Донька Володимира Кличка від Гайден Панеттьєрі наразі живе з ним. За словами акторки, рішення відмовитися від опіки над донькою було найскладнішим у її житті. Вона пояснила свій вчинок тим, що хотіла кращого для дитини, тож підписала документи про відмову.

«Це був справжній жах наяву, і я почувалася абсолютно безпорадною. Я нічого не могла із цим зробити. Значна частина мене хотіла боротися, але зрештою я мусила думати про найважливіше – як усе це вплине на мою доньку. Іноді заради дітей доводиться робити найважчі речі у світі. Вова – неймовірний батько, і я знаю, що він робив те, що вважав найкращим для нашої доньки. Те, що ми жили на різних континентах, робило нашу ситуацію ще складнішою. Це був один із найгірших днів у моєму житті – і таким залишиться назавжди», – зізналася акторка.

Як відомо, Панеттьєрі мала наркотичну та алкогольну залежності та водночас страждала через післяпологову депресію. Тож вона розуміє вчинок Кличка, який узяв відповідальність за виховання дочки на себе.

Попри розрив та відмову від опіки, зіркові батьки мають дружні відносини. Вони разом займаються вихованням Каї-Євдокії. До слова, Панеттьєрі з донькою теж мають гарні стосунки. «У мене чудові стосунки з ними обома. Я дуже вдячна Вові. Ми дуже близькі й відтоді, як познайомилися, коли мені було 19, нас пов’язують глибока дружба та особливий зв’язок. І бачити, що цей зв’язок досі існує, що ми можемо разом виховувати доньку й показувати їй: навіть якщо ми більше не разом, це не означає, що тут немає любові чи що вона не в безпеці», – поділилася зірка.

Гайден Панеттьєрі розповіла про свою доньку та зауважила, що дівчинка має краще життя та можливості, яких сама акторка не мала в дитинстві. «А моя донька – це просто неймовірний дар. Вона ніби не із цього світу: така добра, така сильна духом, оточена хорошими людьми. І для мене неймовірно спостерігати, як вона впевнено розвивається в тих сферах, із якими я сама мала труднощі в дитинстві», – підсумувала артистка.

Володимир Кличко та Гайден Панеттьєрі почали зустрічатися наприкінці 2009 року. У 2013 році пара оголосила про заручини, а 9 грудня 2014 року в закоханих народилася донька.

Та за словами акторки, Володимир Кличко переніс дату весілля, що вразило її та в майбутньому стало причиною їхнього розриву. «Мені здавалося, ніби моє его було повністю зруйноване за лічені секунди. У мене вже була ціла книжка з ескізами моїх весільних суконь. Ми їздили до Італії та зустрічалися з Armani. Усе вже було підготовлено. І в той момент те, що він міг таке сказати… Я не збиралася сидіти і благати когось одружитися зі мною», – зізналася артистка.

Коли Кличко знову запропонував коханій одружитися, вона відмовила йому, оскільки була ображена на нього. Врешті пара розійшлася у 2018 році.

