Куди підуть мільярди? Київська облрада за один день ухвалила майже 100 рішень

На пленарному засіданні 37-ї сесії Київської обласної ради 21 травня депутати розглянули 98 питань та ухвалили низку рішень щодо підтримки військових, безпеки, медицини, інфраструктури й відновлення Київщини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Київської обласної ради.

«Провели 37-му чергову сесію Київської обласної ради. Під час пленарного засідання ухвалили низку важливих рішень та зміни до обласних програм, які визначатимуть ключові напрямки роботи Київщини в умовах війни, відновлення та розвитку», – йдеться у повідомленні в.о. очільника облради Ярослава Добрянського.

На сесії зокрема ухвалили рішення, що у 2026 році на програму підтримки Захисників і Захисниць України та їхніх родин з обласного бюджету спрямують понад 215,2 млн грн. Загальний обсяг фінансування програми на два роки становить майже 461 млн грн.

Також у межах цієї програми понад 4 млн грн передбачено на пілотний проєкт «Плече побратима». Він передбачає створення мобільних бригад із ветеранів, які допомагатимуть родинам загиблих, полонених і зниклих безвісти військових, а також ветеранам з інвалідністю у побутових питаннях.

На програму «Оборона та спротив Київської області» у 2026 році депутати виділили 875 млн грн, а на програму безпеки та цивільного захисту – 779,4 млн грн. Ще 394,2 млн грн планують спрямувати на програму «Безпечна Київщина».

Крім того, на програму «Здоров’я Київщини» виділили понад 1,1 млрд грн. Кошти мають піти на модернізацію медичних закладів, оновлення матеріально-технічної бази, розвиток Центру ментального здоров’я та підтримку обласних медичних установ.

Найбільший обсяг фінансування піде на стійкість систем життєзабезпечення і критичної інфраструктури – майже 2 млрд грн. Йдеться про модернізацію теплопостачання, водопостачання, водовідведення, розвиток розподіленої генерації та енергостійкості громад.

Також зауважується, що на відновлення та розвиток інфраструктури Київщини цьогоріч дадуть 900 млн грн, а на розвиток автомобільних доріг – 1,7 млрд грн.

Крім того, депутати підтримали фінансування програм цифровізації та економічного розвитку. На «Цифрову Київщину» у 2026 році передбачено 50,1 млн грн, а на програму «Конкурентоспроможна Київщина» – 70,8 млн грн.

Серед нових програм, підтриманих на сесії, – програма моніторингу атмосферного повітря зони «Київська» на 2026-2030 роки, програма інвентаризації та нормативної грошової оцінки земель державної власності, а також програма «Громадський транспорт Київщини» на 2026-2027 роки.

