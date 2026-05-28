На знищений російською атакою Лук’янівський ринок повертаються продавці (фото)

Ірина Міллер
Продавці пояснюють, що торгівля була їхнім основним, а часто й єдиним джерелом доходу
фото: Станіслав Свирид/Суспільне
Продавці повертаються на робочі місця, облаштовуючи ятки просто неба чи біля метро

У Києві на Лук’янівці комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки масованого російського удару, що стався в ніч на 24 травня. Район зазнав значних руйнувань: пошкоджено станцію метро, зруйновано ТЦ «Квадрат», понівечено житлові будинки, а історичний ринок згорів. Проте містяни вже намагаються повернутися до звичного ритму життя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Довкола зруйнованого ринку поступово розростається стихійна торгівля. На свої робочі місця повертаються продавці, облаштовуючи ятки просто неба чи біля метро.

Стихійна торгівля довкола Лук’янівського ринку
фото: Станіслав Свирид/Суспільне

У коментарях журналістам продавці пояснюють, що торгівля була їхнім основним, а часто й єдиним джерелом доходу. Люди не можуть чекати на повне відновлення інфраструктури, адже заробляти на життя потрібно вже зараз.

«Торгували на ринку, а тепер залишилися без роботи, то перебралися сюди, адже пропадає товар. Продовжуємо торгувати і після обстрілу, бо життя продовжується», – розповідають жінки, які облаштували точку з овочами та фруктами біля станції метро.

Зниoені ракетним ударом РФ торгівельні площі на Лук'янівці
фото: glavcom.ua

Нагадаємо, у Києві внаслідок масованої атаки 24 травня постраждало 87 людей, серед них троє неповнолітніх. Як повідомлялося, у ніч на 24 травня, коли росіяни масовано атакували Україну ракетами та дронами, постраждав будинок, в якому живе посол Албанії в Україні. Країна вже різко відреагувала на російську атаку.

Зауважимо, що масований удар Росії по Києву в ніч на 24 травня, імовірно, був спробою очільника Кремля Володимира Путіна приховати приниження після параду 9 травня у Москві та невдачі російської армії на фронті.

Зокрема, масована атака на Україну у ніч проти 24 травня стала однією з найдорожчих і наймасштабніших за останній час. Росія застосувала від балістичних і гіперзвукових ракет до сотень ударних дронів та імітаторів, намагаючись одночасно перевантажити українську ППО і завдати максимальних руйнувань. Вартість цього удару вимірюється сотнями мільйонів доларів. «Главком» проаналізував, скільки саме коштувала Кремлю ця атака.

До слова, на Лук'янівці відновили роботу ресторану швидкого обслуговування McDonald’s, який було пошкоджено унаслідок російської атаки у ніч на 24 травня. 

