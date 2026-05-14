Рятувальники показали, як діставали бойову частину ракети з багатоповерхівки у Чабанах

Під час атаки залишки ракети залетіли одразу до кількох квартир

У селищі Чабани на Київщині рятувальники провели унікальну та надзвичайно ризиковану операцію з розмінування житлового будинку, куди під час нічної атаки 14 травня влучили частини ворожої ракети. Лише дивом боєприпас не здетонував усередині будівлі, що дозволило уникнути масштабної трагедії та численних жертв. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

Піротехнічні розрахунки ДСНС разом із місцевими рятувальниками вилучили уламки за допомогою спеціальної техніки фото: ДСНС Київщини

Повідомляється, що під час атаки залишки ракети залетіли одразу до кількох квартир. На другому та третьому поверхах піротехнічні розрахунки ДСНС разом із місцевими рятувальниками вилучили уламки за допомогою спеціальної техніки. Проте найбільш критична ситуація склалася на першому поверсі: саме там, у житловому приміщенні, застрягла бойова частина ракети, яка становила найбільшу загрозу для всієї багатоповерхівки.

Піротехніки вилучили залишки ракети для подальшого безпечного знищення фото: ДСНС Київщини

фото: ДСНС Київщини

Бойова частина ракети застрягла у приміщенні першого поверху багатоповерхівки фото: ДСНС Київщини

Рятувальники завантажили уламки ракет у спецавто для транспортування до місця знищення фото: ДСНС Київщини

Завдяки злагодженим та ювелірно точним діям фахівців, бойовий елемент вдалося безпечно вилучити та вивезти для подальшого знищення. Наразі на місці продовжують працювати екстрені служби, а правоохоронці фіксують черговий доказ воєнного злочину проти мирного населення Київщини.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Cолом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївській райони. Зафіксовано пошкодження багатоквартирних житлових будинків, нежитлових приміщень, бізнес-центру, автосалону, гаражів та припаркованого автомобіля. Зокрема, у Дарницькому районі, внаслідок ворожої атаки обвалилися конструкції девʼятиповерхового житлового будинку і під завалами перебувають люди. Рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію.

На Київщині внаслідок нічної атаки Росії постраждали сім людей, серед них – одна дитина.