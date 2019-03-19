На «Караваєвих Дачах» потяг переїхав чоловіка (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На місці трагедії працювали правоохоронці Фото: Інформатор

У поліції вважають, що чоловік сам кинувся під потяг

У понеділок, 18 березня, поблизу залізничної станції «Караваєві Дачі» було виявлено тіло 43-річного чоловіка.

Цю інформацію 44.ua підтвердили в Головному управлінні Нацполіції в Київській області.

За попередніми даними, чоловік загинув під колесами поїзда. Встановлено, що загиблий був жителем Чернігівської області.

У правоохоронних органах вважають, що чоловік звів рахунки з життям, кинувшись під потяг. Однак остаточна причина смерті буде встановлена після проведення слідчих дій.

Як повідомлялося, 11 березня на Центральному залізничному вокзалі Києва загинув чоловік: він переходив колії в недозволеному місці і потрапив під колеса.