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    На «Караваєвих Дачах» потяг переїхав чоловіка (фото, відео)

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    На місці трагедії працювали правоохоронці - На «Караваєвих Дачах» потяг переїхав чоловіка (фото, відео)
    На місці трагедії працювали правоохоронці
    Фото: Інформатор

    У поліції вважають, що чоловік сам кинувся під потяг

    У понеділок, 18 березня, поблизу залізничної станції «Караваєві Дачі» було виявлено тіло 43-річного чоловіка.

    Цю інформацію 44.ua підтвердили в Головному управлінні Нацполіції в Київській області.

    За попередніми даними, чоловік загинув під колесами поїзда. Встановлено, що загиблий був жителем Чернігівської області.

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    У правоохоронних органах вважають, що чоловік звів рахунки з життям, кинувшись під потяг. Однак остаточна причина смерті буде встановлена після проведення слідчих дій.

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    На «Караваєвих Дачах» потяг переїхав чоловіка (фото, відео)
    На «Караваєвих Дачах» потяг переїхав чоловіка (фото, відео)
    На «Караваєвих Дачах» потяг переїхав чоловіка (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, 11 березня на Центральному залізничному вокзалі Києва загинув чоловік: він переходив колії в недозволеному місці і потрапив під колеса.

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