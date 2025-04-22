На хабарі викрито головного інспектора земельного департаменту КМДА – Ткаченко

Начальник КМВА зауважив, що раніше Департамент земельних ресурсів «брав участь у «туалетних схемах»

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що правоохоронці спіймали на хабарі у $15 тис. представника Департаменту земельних ресурсів КМДА. Як передає «Главком», про це Ткаченко написав у телеграмі.

«Щойно правоохоронці спіймали на хабарі в $15 тис. представника Департаменту земельних ресурсів. Головний інспектор Депзему КМДА вимагав від орендаря земельної ділянки хабар за продовження оренди на 10 років. Непокаране зло продовжує вірити у свою безкарність. І навіть не лякається брати хабарі на робочому місці», – написав Ткаченко.

Начальник КМВА додав, що раніше Департамент земельних ресурсів «брав участь у туалетних схемах».

Нагадаємо, голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що бере під особистий контроль питання інвентаризації столичної землі, щоб запобігти так званим «туалетним схемам».

6 лютого Національне антикорупційне бюро заявило про викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді та КМДА. Результатом слідчих дій у межах операції «Чисте місто» стало оголошення підозри десятьом особам. Семеро учасників організації затримано.

Серед підозрюваних – ексдепутат Київської міської ради Денис Комарницький, якого правоохоронці називають керівником злочинної організації. 10 лютого НАБУ оголосило Комарницького у розшук.

7 лютого Київська міськдержадміністрація повідомила про обшуки у справі, що стосується рішень міської влади 2009 року. Тоді головою КМДА був Леонід Черновецький, а лідером фракції Блоку Леоніда Черновецького у Київраді – Денис Комарницький. Того ж дня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи низці столичних чиновників, серед яких заступник голови КМДА Петро Оленич, а також депутати Київради – зокрема голова комісії з питань земельних відносин Михайло Терентьєв і членкиня комісії Олена Марченко.

Після цього мер Києва Віталій Кличко повідомив про кадрові зміни у Київській міській державній адміністрації на тлі резонансної «земельної справи».