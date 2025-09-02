Росія атакувала Суми: є поранені, виникла масштабна пожежа

За даними місцевої влади, зберігається загроза повторних ударів

У ніч на 2 вересня російські окупанти масовано атакували Суми ударними дронами. Внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа, є поранені, передає «Главком».

За повідомленням в. о. міського голови Сум Артема Кобзаря, зафіксовано влучання ворожого БпЛА по нежитловому приміщенню. Поруч з цієї будівлею розташований дитячий садочок, зазначив він.

Повідомляється, що внаслідок ворожого удару є поранені люди. Також наразі зберігається загроза повторного удару. Після її завершення всі служби продовжать роботу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Як повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, у Сумах виникла масштабна пожежа після атаки. За його словами, російські ударні дрони влучили по нежитлових будівлях у Зарічному районі міста.

скриншот

Наслідки атаки зʼясовуються.

Нагадаємо, увечері 1 вересня російські терористи атакували залізничну станцію на Сумщині. Через обстріл постраждала чергова по станції.

За повідомленням ОВА, внаслідок влучання ворожого дрона поблизу залізничної станції на Сумщині постраждала чергова по станції. У пресслужбі «Укрзалізниці» розповіли про стан жінки.

Зазначається, що постраждалу оперативно доправили «каретою» швидкої допомоги до Сумської обласної клінічної лікарні.

Стан її здоровʼя задовільний. Лікарі діагностували у потерпілої травми голови та струс мозку, наразі їй надають всю необхідну медичну допомогу.