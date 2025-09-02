Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія атакувала Суми: є поранені, виникла масштабна пожежа

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала Суми: є поранені, виникла масштабна пожежа
Окупанти масовано атакували Сумщину
фото: місцеві пабліки

За даними місцевої влади, зберігається загроза повторних ударів

У ніч на 2 вересня російські окупанти масовано атакували Суми ударними дронами. Внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа, є поранені, передає «Главком».

За повідомленням в. о. міського голови Сум Артема Кобзаря, зафіксовано влучання ворожого БпЛА по нежитловому приміщенню. Поруч з цієї будівлею розташований дитячий садочок, зазначив він.

Повідомляється, що внаслідок ворожого удару є поранені люди. Також наразі зберігається загроза повторного удару. Після її завершення всі служби продовжать роботу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Як повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, у Сумах виникла масштабна пожежа після атаки. За його словами, російські ударні дрони влучили по нежитлових будівлях у Зарічному районі міста.

Росія атакувала Суми: є поранені, виникла масштабна пожежа фото 1
скриншот

Наслідки атаки зʼясовуються.

Нагадаємо, увечері 1 вересня російські терористи атакували залізничну станцію на Сумщині. Через обстріл постраждала чергова по станції. 

За повідомленням ОВА, внаслідок влучання ворожого дрона поблизу залізничної станції на Сумщині постраждала чергова по станції. У пресслужбі «Укрзалізниці» розповіли про стан жінки.

Зазначається, що постраждалу оперативно доправили «каретою» швидкої допомоги до Сумської обласної клінічної лікарні.

Стан її здоровʼя задовільний. Лікарі діагностували у потерпілої травми голови та струс мозку, наразі їй надають всю необхідну медичну допомогу.

Читайте також:

Теги: пожежа Суми обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В результаті атаки було пошкоджено 21 приватний будинок
Нічна атака на Київщину: поліція повідомила про стан постраждалих та показала фото наслідків
8 серпня, 09:53
Загрози життю постраждалих немає
Пожежа в львівському готелі: постраждало шестеро людей, серед них двоє дітей
4 серпня, 14:01
У Росії виникла масштабна пожежа на лакофарбовому підприємстві
У Росії виникла масштабна пожежа на лакофарбовому підприємстві
12 серпня, 02:28
Дрони атакували Сумщину
Ворог атакував Сумщину: є поранені
19 серпня, 23:48
Дрони атакували Конотоп
Атака на Конотоп: влада повідомила наслідки
23 серпня, 07:58
У США спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі (відео)
У США спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі (відео)
23 серпня, 02:30
Внаслідок масованої повітряної атаки на Київ пошкоджено офіс «Української правди»
Внаслідок атаки на Київ пошкоджено офіс «Української правди» (фото)
28 серпня, 12:02
У ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами
Масований удар по Києву 28 серпня: що відомо про загиблих
29 серпня, 09:30
Дрони атакували Сумщину
Окупанти атакували залізничну станцію на Сумщині: постраждала працівниця
Вчора, 23:49

Події в Україні

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Росія атакувала Суми: є поранені, виникла масштабна пожежа
Росія атакувала Суми: є поранені, виникла масштабна пожежа
Лінія фронту станом на 1 вересня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 1 вересня 2025. Зведення Генштабу
Окупанти атакували залізничну станцію на Сумщині: постраждала працівниця
Окупанти атакували залізничну станцію на Сумщині: постраждала працівниця
Росія вдарила дронами по Чернігівщині: є поранені
Росія вдарила дронами по Чернігівщині: є поранені
Завершення саміту ШОС, призначення керівної ради Інвестфонду відбудови. Головне за 1 вересня
Завершення саміту ШОС, призначення керівної ради Інвестфонду відбудови. Головне за 1 вересня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 вересня 2025
52K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
24K
Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано: перші кадри
16K
Путін у Китаї зробив низку заяв щодо України
11K
Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному – ЗМІ

Новини

МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
Вчора, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергію: ДТЕК поділився алгоритмом
31 серпня, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
31 серпня, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
30 серпня, 12:38

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua