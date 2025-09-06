Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Запоріжжі завершено аварійно-рятувальні роботи: кадри від ДСНС

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Запоріжжі завершено аварійно-рятувальні роботи: кадри від ДСНС
Ворог обстріляв Запоріжжя
фото: ДСНС

15 людей отримали поранення внаслідок атаки РФ

Аварійно-рятувальні роботи у Запоріжжі завершено. 15 людей дістали поранень внаслідок атаки армії РФ по Запоріжжю, з них чотири людини госпіталізовані, ще 11 лікуються амбулаторно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Запорізьку ОВА та ДСНС.

Станом на 22:00 6 вересня рятувальники завершили аварійні роботи, комунальні служби продовжуються відновлювальні роботи. Рятувальники ліквідували займання в житловому будинку площею 80 кв. м та сухої трави площею 300 кв. м.

10 фото
На весь екран

Піротехніки обстежили місце влучання. Внаслідок обстрілу частково зруйновані житлові будинки та дитячий садок, уламками пошкоджені сусідні споруди.

Нагадаємо, носійські військові надвечір 6 вересня завдали удару по Запоріжжю. Місто було атаковане ворожими безпілотниками. 

За даними місцевої влади, кілька груп ворожих безпілотників рухалися в напрямку різних районів міста, зокрема Дніпровського, Заводського, Олександрівського та Вознесенівського. Під час атаки працювали сили протиповітряної оборони.

Читайте також:

Теги: обстріл Запоріжжя рятувальники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили протиповітряної оборони збили більшість ворожих цілей, однак частина об’єктів зазнала руйнувань і потребує відновлення
Пошкоджено дитсадок та приватні будинки. Мер Бучі показав наслідки масованої атаки росіян
8 серпня, 09:05
Будинок, у якому жила родина, зруйновано
На Запоріжжі внаслідок авіаудару загинув 15-річний хлопець, його родина отримала поранення
17 серпня, 22:01
На місці влучань виникла пожежа
Росія масовано атакувала Одещину ударними дронами
20 серпня, 00:45
Дрони атакували Конотоп
Атака на Конотоп: влада повідомила наслідки
23 серпня, 07:58
Це був один з наймасованіших ворожих ударів за серпень
Нічна атака на Україну: орієнтовний маршрут російських ракет і БпЛА
28 серпня, 09:05
Ворожа ракета двічі прилетіла в одне й те саме місце
Атака на Київ: момент влучання в одному з районів потрапив на камеру (відео)
28 серпня, 09:27
Росія обстріляла Білу Церкву
Ворог обстріляв Білу Церкву: є жертва та постраждалі (оновлено)
2 вересня, 05:52
Уламок ворожого дрона впав на територію дитячого садка в Дніпровському районі
Київ атакували дрони: уламки впали на територію дитячого садка
2 вересня, 14:23
На місці пожежі працюють підрозділи ДСНС
У порту Чорноморська спалахнула масштабна пожежа
Вчора, 20:43

Події в Україні

У Запоріжжі завершено аварійно-рятувальні роботи: кадри від ДСНС
У Запоріжжі завершено аварійно-рятувальні роботи: кадри від ДСНС
Лінія фронту станом на 6 вересня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 6 вересня 2025. Зведення Генштабу
Армія РФ планує восени захопити три міста Донбасу
Армія РФ планує восени захопити три міста Донбасу
Росіяни атакували дронами Запоріжжя: спалахнули пожежі, є постраждалі
Росіяни атакували дронами Запоріжжя: спалахнули пожежі, є постраждалі
У Києві та низці областей лунає повітряна тривога
У Києві та низці областей лунає повітряна тривога
Розвідка пояснила, для чого Путін імітує переговори про закінчення війни в Україні
Розвідка пояснила, для чого Путін імітує переговори про закінчення війни в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 вересня 2025
3265
Перший за 40 років: японський принц Хісахіто досяг повноліття
2453
Зеленський пояснив, для чого Путін кличе його до Москви
2451
У Києві палає фабрика Roshen (відео)
1997
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua