У Запоріжжі завершено аварійно-рятувальні роботи: кадри від ДСНС

15 людей отримали поранення внаслідок атаки РФ

Аварійно-рятувальні роботи у Запоріжжі завершено. 15 людей дістали поранень внаслідок атаки армії РФ по Запоріжжю, з них чотири людини госпіталізовані, ще 11 лікуються амбулаторно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Запорізьку ОВА та ДСНС.

Станом на 22:00 6 вересня рятувальники завершили аварійні роботи, комунальні служби продовжуються відновлювальні роботи. Рятувальники ліквідували займання в житловому будинку площею 80 кв. м та сухої трави площею 300 кв. м.

Піротехніки обстежили місце влучання. Внаслідок обстрілу частково зруйновані житлові будинки та дитячий садок, уламками пошкоджені сусідні споруди.

Нагадаємо, носійські військові надвечір 6 вересня завдали удару по Запоріжжю. Місто було атаковане ворожими безпілотниками.

За даними місцевої влади, кілька груп ворожих безпілотників рухалися в напрямку різних районів міста, зокрема Дніпровського, Заводського, Олександрівського та Вознесенівського. Під час атаки працювали сили протиповітряної оборони.