У Запоріжжі завершено аварійно-рятувальні роботи: кадри від ДСНС
15 людей отримали поранення внаслідок атаки РФ
Аварійно-рятувальні роботи у Запоріжжі завершено. 15 людей дістали поранень внаслідок атаки армії РФ по Запоріжжю, з них чотири людини госпіталізовані, ще 11 лікуються амбулаторно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Запорізьку ОВА та ДСНС.
Станом на 22:00 6 вересня рятувальники завершили аварійні роботи, комунальні служби продовжуються відновлювальні роботи. Рятувальники ліквідували займання в житловому будинку площею 80 кв. м та сухої трави площею 300 кв. м.
Піротехніки обстежили місце влучання. Внаслідок обстрілу частково зруйновані житлові будинки та дитячий садок, уламками пошкоджені сусідні споруди.
Нагадаємо, носійські військові надвечір 6 вересня завдали удару по Запоріжжю. Місто було атаковане ворожими безпілотниками.
За даними місцевої влади, кілька груп ворожих безпілотників рухалися в напрямку різних районів міста, зокрема Дніпровського, Заводського, Олександрівського та Вознесенівського. Під час атаки працювали сили протиповітряної оборони.
Читайте також:
Коментарі — 0