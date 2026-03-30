Рух транспорту Броварським проспектом буде частково обмежено до 15 травня (схема)

Роботи проводитимуться у межах реконструкції шляхопроводу на перетині вулиці Будівельників з Броварським проспектом

Під час ремонтних робіт рух транспорту буде організовано двома смугами в кожному напрямку

Від 31 березня до 15 травня частково обмежуватимуть рух транспорту Броварським проспектом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Повідомляється, що роботи проводитимуться у межах реконструкції шляхопроводу на перетині вулиці Будівельників з Броварським проспектом. Фахівці відремонтують ділянку від ресторану швидкого харчування МакДональдс (проспект Броварський, 27) до проспекту Георгія Нарбута.

Під час ремонтних робіт рух транспорту організують двома смугами в кожному напрямку.

До 15 травня рух транспорту Броварським проспектом буде частково обмежено (+схема) фото: «Київавтодор»

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, до 1 квітня 2026 року у Києві частково обмежуватимуть рух транспорту на ключових мостах, шляхопроводах та окремих вулицях. Дорожники проводитимуть ремонтні роботи, щоб відновити покриття після зимового періоду.