Рух транспорту Броварським проспектом буде частково обмежено до 15 травня (схема)
Під час ремонтних робіт рух транспорту буде організовано двома смугами в кожному напрямку
Від 31 березня до 15 травня частково обмежуватимуть рух транспорту Броварським проспектом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».
Повідомляється, що роботи проводитимуться у межах реконструкції шляхопроводу на перетині вулиці Будівельників з Броварським проспектом. Фахівці відремонтують ділянку від ресторану швидкого харчування МакДональдс (проспект Броварський, 27) до проспекту Георгія Нарбута.
Під час ремонтних робіт рух транспорту організують двома смугами в кожному напрямку.
У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.
Нагадаємо, до 1 квітня 2026 року у Києві частково обмежуватимуть рух транспорту на ключових мостах, шляхопроводах та окремих вулицях. Дорожники проводитимуть ремонтні роботи, щоб відновити покриття після зимового періоду.
