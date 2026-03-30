Головна Київ Новини
search button user button menu button

Рух транспорту Броварським проспектом буде частково обмежено до 15 травня (схема)

Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
фото з відкритих джерел

Від 31 березня до 15 травня частково обмежуватимуть рух транспорту Броварським проспектом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Повідомляється, що роботи проводитимуться у межах реконструкції шляхопроводу на перетині вулиці Будівельників з Броварським проспектом. Фахівці відремонтують ділянку від ресторану швидкого харчування МакДональдс (проспект Броварський, 27) до проспекту Георгія Нарбута.

Під час ремонтних робіт рух транспорту організують двома смугами в кожному напрямку.

фото: «Київавтодор»

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, до 1 квітня 2026 року у Києві частково обмежуватимуть рух транспорту на ключових мостах, шляхопроводах та окремих вулицях. Дорожники проводитимуть ремонтні роботи, щоб відновити покриття після зимового періоду. 

Читайте також:

Теги: Київ дороги ремонт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Квартира розташована у цегляному будинку типу «сталінка», зведеному у 1961 році
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Відрадному за 6 тис. грн (фото)
2 березня, 19:00
Від 4 березня електротранспорт лівого берега курсуватиме за звичним розкладом
На лівий берег Києва повертаються трамваї та тролейбуси: перелік маршрутів
3 березня, 12:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
14 березня, 13:28
Цни на олію соняшникову у мережі «Сільпо»
Скільки коштує пляшка олії у Києві: порівняння цін у найбільших мережах
16 березня, 09:41
Дільничні офіцери менш ніж за пів години розшукали чоловіка, який напав на парамедика, та доставили його до відділку поліції
П’яний киянин напав на медиків, які прибули на виклик рятувати його життя
18 березня, 19:07
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
22 березня, 02:42
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
22 березня, 13:55
Через аварію рух транспорту суттєво ускладнений на ділянці від вулиці Миколи Трублаїні в напрямку вулиці Зодчих
На Кільцевій дорозі в Києві сталася ДТП: рух у напрямку вулиці Зодчих ускладнено
24 березня, 10:06
Слідство встановило, що посадовиця, відповідальна за проведення закупівель, діяла у змові з підприємцем
Тендери під «своїх» із розтратою 550 тис. грн: перед судом постане столична освітянка
Сьогодні, 14:41

Новини

Рух транспорту Броварським проспектом буде частково обмежено до 15 травня (схема)
Рух транспорту Броварським проспектом буде частково обмежено до 15 травня (схема)
Ремонт тунелю на синій гілці метро: оприлюднено деталі проєкту
Ремонт тунелю на синій гілці метро: оприлюднено деталі проєкту
Тендери під «своїх» із розтратою 550 тис. грн: перед судом постане столична освітянка
Тендери під «своїх» із розтратою 550 тис. грн: перед судом постане столична освітянка
Четверта за добу повітряна тривога у Києві тривала близько 20 хвилин
Четверта за добу повітряна тривога у Києві тривала близько 20 хвилин
Квиток у професію за $6 тис.: у Києві викрито адвоката, який «допомагав» майбутній колезі
Квиток у професію за $6 тис.: у Києві викрито адвоката, який «допомагав» майбутній колезі
Чекала «прильотів» по Києву та писала Путіну: у Мінкульті викрито прихильницю РФ
Чекала «прильотів» по Києву та писала Путіну: у Мінкульті викрито прихильницю РФ

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Вчора, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Вчора, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Вчора, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua