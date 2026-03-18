На станції метро «Лук’янівська» завершено заміну вхідних дверей

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Найбільших руйнувань під час вибухових хвиль зазвичай зазнають вхідні групи дверей
фото: КМДА (ілюстративне)

У межах забезпечення доступності кожен вхід/вихід станції облаштований одним дверним блоком шириною 0,9 м

На станції метро «Лукʼянівська», яка з початку повномасштабного вторгнення зазнала пошкоджень уже сім разів, завершили роботи з почергової заміни вхідних груп дверей. Загалом на обох виходах змонтували 32 дверних полотна. Про це інформує «Главком» із посиланням на у КП «Київський метрополітен».

Повідомляється, що у межах забезпечення доступності кожен вхід/вихід облаштований одним дверним блоком шириною 0,9 м.

Наразі станція працює в такому режимі:

  • вихід № 1 (зі сторони вул. Юрія Іллєнка) – із 5:35 до 22:28;
  • вихід № 2 (зі сторони ТЦ «Квадрат») – із 5:36 до 22:27.

У разі повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття. На вхід відкриті всі вестибюлі.

Нагадаємо, наземний вестибюль станції «Лук’янівська» є одним з об’єктів, що найбільше постраждали внаслідок ворожих обстрілів столиці. Від початку повномасштабного вторгнення його пошкоджували 7 разів. Найбільших руйнувань зазнають саме вхідні групи дверей.

Варто нагадати, що наземний вестибюль станції метро «Лук’янівська» є одним з об’єктів, що найбільше постраждали внаслідок ворожих обстрілів столиці (востаннє – 21 липня 2025 року). Так, із початку повномасштабного вторгнення його пошкодили сім разів. У комунальному підприємстві зазначають, що під час обстрілів найбільше зазнають пошкоджень вхідні групи дверей. Тому найближчим часом відбудеться почергова заміна дверей у напрямку вулиці Юрія Іллєнка. КП «Київський метрополітен» додатково поінформує про початок робіт.

У ніч на 14 листопада 2025 року окупаційна армія тероризувала Київ та область ракетами різних типів та ударними дронами. Внаслідок обстрілу була пошкоджена зупинка біля метро «Лук'янівська». Комунальні служби Києва оперативно відреагували на скарги громадськості та розпочали демонтаж паркану біля станції метро «Лукʼянівська». Раніше активісти скаржилися, що через заблоковану зупинку тролейбуси № 6, 16, 18, 35, автобус № 50 та низка маршруток були змушені висаджувати пасажирів у небезпечному місці – фактично прямо в підземний перехід.

На станції метро «Лук’янівська» завершено заміну вхідних дверей
Поїзд №723 Харків – Київ курсує з пересадками: роз’яснення «Укрзалізниці»
Розтрата 2,1 млн грн на ремонті парку: посадовець «Київзеленбуду» постане перед судом
На Київщині поліція виписала три адмінпротоколи п’яному дебоширу: що він накоїв
На Оболоні вирішено збудувати копію знаменитого литовського мосту: хто оплатить будівництво
Київщина: графіки відключення світла 18 березня 2026 року
