На станції метро «Лук’янівська» завершено заміну вхідних дверей

На станції метро «Лукʼянівська», яка з початку повномасштабного вторгнення зазнала пошкоджень уже сім разів, завершили роботи з почергової заміни вхідних груп дверей. Загалом на обох виходах змонтували 32 дверних полотна. Про це інформує «Главком» із посиланням на у КП «Київський метрополітен».

Повідомляється, що у межах забезпечення доступності кожен вхід/вихід облаштований одним дверним блоком шириною 0,9 м.

Наразі станція працює в такому режимі:

вихід № 1 (зі сторони вул. Юрія Іллєнка) – із 5:35 до 22:28;

вихід № 2 (зі сторони ТЦ «Квадрат») – із 5:36 до 22:27.

У разі повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття. На вхід відкриті всі вестибюлі.

Нагадаємо, наземний вестибюль станції «Лук'янівська» є одним з об'єктів, що найбільше постраждали внаслідок ворожих обстрілів столиці. Від початку повномасштабного вторгнення його пошкоджували 7 разів. Найбільших руйнувань зазнають саме вхідні групи дверей.

Варто нагадати, що наземний вестибюль станції метро «Лук'янівська» є одним з об'єктів, що найбільше постраждали внаслідок ворожих обстрілів столиці (востаннє – 21 липня 2025 року). Так, із початку повномасштабного вторгнення його пошкодили сім разів. У комунальному підприємстві зазначають, що під час обстрілів найбільше зазнають пошкоджень вхідні групи дверей.

У ніч на 14 листопада 2025 року окупаційна армія тероризувала Київ та область ракетами різних типів та ударними дронами. Внаслідок обстрілу була пошкоджена зупинка біля метро «Лук'янівська». Комунальні служби Києва оперативно відреагували на скарги громадськості та розпочали демонтаж паркану біля станції метро «Лукʼянівська». Раніше активісти скаржилися, що через заблоковану зупинку тролейбуси № 6, 16, 18, 35, автобус № 50 та низка маршруток були змушені висаджувати пасажирів у небезпечному місці – фактично прямо в підземний перехід.