Зима не відступає: у Карпатах температура впала до -3°C (фото)

Будьте обережні: у горах слизько, а через вітер холод відчувається значно сильніше – наголошує ДСНС

Сьогодні, 30 березня, на горі Піп-Іван – щільна хмарність, туман та обмежена видимість. Північний вітер посилився до 14 м/с, температура повітря тримається на рівні -3°C. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що через підвищену вологість спостерігається обмерзання поверхонь.

«Будьте обережні: у горах слизько, а через вітер холод відчувається значно сильніше. Плануйте маршрут, враховуючи всі ризики. А краще утриматися від виходу у високогір’я без належної підготовки!», – наголошує ДСНС.

Нагадаємо, у понеділок, 30 березня, в Україні очікується помірно тепла погода та місцями опади. Лише вночі у північних та більшості західних областей без опадів. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

