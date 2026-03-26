Водійське посвідчення за $2,3 тис.: у Києві затримано експосадовця сервісного центру МВС
Правоохоронці затримали фігуранта під час отримання обумовленої суми коштів
У Києві правоохоронці затримали 41-річного місцевого мешканця, який організував схему незаконного отримання водійських посвідчень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.
Слідство встановило, що 41-річний місцевий мешканець – колишній працівник одного зі столичних сервісних центрів, пропонував громадянам «допомогу» в успішному складанні іспитів, обіцяючи вплинути на службових осіб.
До підозрюваного звернувся чоловік, який мав намір отримати водійське посвідчення. Під час особистої зустрічі фігурант повідомив, що за «гарантоване» складання теоретичного іспиту необхідно сплатити $2 тис., а за практичний іспит – ще $300.
Повідомляэться, що зловмисник пропонував організувати здачу теоретичної частини в одному із сервісних центрів Черкас. Він запевняв клієнта, що під час тестування поруч буде «своя людина», яка підказуватиме правильні відповіді. Крім цього, він наголосив, що у разі несплати раніше обговореної суми скласти іспити буде неможливо.
Правоохоронці затримали фігуранта в порядку статті 208 КПК України під час отримання обумовленої суми коштів. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.
Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі понад 3,3 млн грн.
Нагадаємо, у минулому році Кабінет міністрів України спростив процедуру отримання дозволу на керування транспортними засобами категорії СЕ. Мова про вантажний транспорт з причепом. Відповідна постанова, підготовлена Мінекономіки, була ухвалена на черговому засіданні уряду. Вона передбачає скасування обов'язкової вимоги щодо річного стажу.
