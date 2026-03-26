Водійське посвідчення за $2,3 тис.: у Києві затримано експосадовця сервісного центру МВС

Ірина Міллер
Задокументували протиправну діяльність чоловіка слідчі Оболонського управління поліції спільно з оперативниками УСР у м. Києві та за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури
фото: Національна поліція України/Facebook

Правоохоронці затримали фігуранта під час отримання обумовленої суми коштів

У Києві правоохоронці затримали 41-річного місцевого мешканця, який організував схему незаконного отримання водійських посвідчень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Слідство встановило, що 41-річний місцевий мешканець – колишній працівник одного зі столичних сервісних центрів, пропонував громадянам «допомогу» в успішному складанні іспитів, обіцяючи вплинути на службових осіб.

фото: Національна поліція України/Facebook

До підозрюваного звернувся чоловік, який мав намір отримати водійське посвідчення. Під час особистої зустрічі фігурант повідомив, що за «гарантоване» складання теоретичного іспиту необхідно сплатити $2 тис., а за практичний іспит – ще $300.

фото: Національна поліція України/Facebook
фото: Національна поліція України/Facebook

Повідомляэться, що зловмисник пропонував організувати здачу теоретичної частини в одному із сервісних центрів Черкас. Він запевняв клієнта, що під час тестування поруч буде «своя людина», яка підказуватиме правильні відповіді. Крім цього, він наголосив, що у разі несплати раніше обговореної суми скласти іспити буде неможливо.

Правоохоронці затримали фігуранта в порядку статті 208 КПК України під час отримання обумовленої суми коштів. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі понад 3,3 млн грн.

Нагадаємо, у минулому році Кабінет міністрів України спростив процедуру отримання дозволу на керування транспортними засобами категорії СЕ. Мова про вантажний транспорт з причепом. Відповідна постанова, підготовлена Мінекономіки, була ухвалена на черговому засіданні уряду. Вона передбачає скасування обов'язкової вимоги щодо річного стажу.

Читайте також

У низці областей 23 березня введено аварійні відключення світла
У низці областей 23 березня введено аварійні відключення світла
23 березня, 19:53
Київ відключить опалення з 24 березня через зміну погоди
Київ завершить опалювальний сезон раніше: відома дата
23 березня, 16:13
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
22 березня, 13:55
Будівництво метро на Винаградар
Замість «Мостицької» – «Рогозів яр»: чому результати голосування обурили киян
19 березня, 14:18
Внаслідок російської масованої атаки 28 вересня 2025 року на Київ зазнав пошкоджень Інститут кардіології
Кабмін направив 37 млн грн на ремонт Інституту кардіології, пошкодженого під час обстрілу
15 березня, 06:43
У 2026 році замість легких тимчасових конструкцій на Нивках почали встановлювати величезні капітальні підпірки
Ремонт за 200 млн не врятував: шляхопровід на Нивках стоїть на опорах
11 березня, 16:30
Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах столиці
У Києві на вихідних 7-8 березня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
7 березня, 07:02
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 28 лютого – 1 березня
27 лютого, 14:01
У будинку горіло сміття, площа пожежі склала 60 кв. м
На Деревообробній у Голосіївському районі горіла триповерхова будівля (фото)
27 лютого, 11:29

Новини

Смертельна ДТП на Кільцевій дорозі: водій Fiat виїхав на зустрічну смугу
Смертельна ДТП на Кільцевій дорозі: водій Fiat виїхав на зустрічну смугу
Водійське посвідчення за $2,3 тис.: у Києві затримано експосадовця сервісного центру МВС
Водійське посвідчення за $2,3 тис.: у Києві затримано експосадовця сервісного центру МВС
Поліція Києва затримала іноземця, який погрожував перехожим гранатою
Поліція Києва затримала іноземця, який погрожував перехожим гранатою
Учениця столичного ліцею здобула два «золота» на Чемпіонаті України з кікбоксингу
Учениця столичного ліцею здобула два «золота» на Чемпіонаті України з кікбоксингу
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Мінському масиві за 7,5 тис. грн
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Мінському масиві за 7,5 тис. грн
Директор столичного зоопарку прокоментував чутки про смерть жирафа: що сталося насправді
Директор столичного зоопарку прокоментував чутки про смерть жирафа: що сталося насправді

Новини

Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Сьогодні, 11:07
В Україні подешевшав основний продукт з борщового набору: яка ціна нині
Сьогодні, 07:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 26 березня
Сьогодні, 05:59
Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Вчора, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Вчора, 12:55
Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Вчора, 10:21

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
