Водійське посвідчення за $2,3 тис.: у Києві затримано експосадовця сервісного центру МВС

Задокументували протиправну діяльність чоловіка слідчі Оболонського управління поліції спільно з оперативниками УСР у м. Києві та за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури

У Києві правоохоронці затримали 41-річного місцевого мешканця, який організував схему незаконного отримання водійських посвідчень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Слідство встановило, що 41-річний місцевий мешканець – колишній працівник одного зі столичних сервісних центрів, пропонував громадянам «допомогу» в успішному складанні іспитів, обіцяючи вплинути на службових осіб.

Правоохоронці затримали фігуранта під час отримання обумовленої суми коштів фото: Національна поліція України/Facebook

До підозрюваного звернувся чоловік, який мав намір отримати водійське посвідчення. Під час особистої зустрічі фігурант повідомив, що за «гарантоване» складання теоретичного іспиту необхідно сплатити $2 тис., а за практичний іспит – ще $300.

Поліція фіксує отримання неправомірної вигоди фото: Національна поліція України/Facebook

Кошти, вилучені під час затримання фото: Національна поліція України/Facebook

Повідомляэться, що зловмисник пропонував організувати здачу теоретичної частини в одному із сервісних центрів Черкас. Він запевняв клієнта, що під час тестування поруч буде «своя людина», яка підказуватиме правильні відповіді. Крім цього, він наголосив, що у разі несплати раніше обговореної суми скласти іспити буде неможливо.

Правоохоронці затримали фігуранта в порядку статті 208 КПК України під час отримання обумовленої суми коштів. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі понад 3,3 млн грн.

Нагадаємо, у минулому році Кабінет міністрів України спростив процедуру отримання дозволу на керування транспортними засобами категорії СЕ. Мова про вантажний транспорт з причепом. Відповідна постанова, підготовлена Мінекономіки, була ухвалена на черговому засіданні уряду. Вона передбачає скасування обов'язкової вимоги щодо річного стажу.