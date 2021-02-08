Хуртовина та ожеледиця: тиждень в Україні розпочнеться за складних погодних умов

Синоптики прогнозують значне погіршення погоди в понеділок

У понеділок, 8 лютого, у більшості областей України очікується сніг та хуртовини.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Зазначається, що в західних, північних та центральних областях сьогодні буде значний сніг; на півдні та в Карпатському регіоні сніг з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь, вдень на Закарпатті значний дощ; на дорогах ожеледиця.

Також синоптики додали, що вітер у понеділок буде переважно східний, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, на Чернігівщині та Сумщині 17-22° морозу, вдень 2-7°, у північній частині до 10° морозу; у південних областях та на Прикарпатті вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° тепла; на Закарпатті та півдні Одещини вночі 0-5° тепла, вдень 7-12° тепла.

У Києві 8 лютого очікуються складні погодні умови: вночі помірний, вдень значний сніг. На дорогах ожеледиця, вітер східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с, хуртовини. Температура вночі 12-14°, вдень 7-9° морозу.

Нагадаємо, на Львівщині через рясний снігопад скасували авіарейси та заборонили рух вантажівок.

Як повідомлялося, на Україну насуваються хуртовини та крижані дощі.

Раніше стало відомо, що у звʼязку з очікуваним похолоданням у країні розгорнуто близько пʼяти тисяч пунктів обігріву.