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    Події в Україні

    Хуртовина та ожеледиця: тиждень в Україні розпочнеться за складних погодних умов

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    <p>Сьогодні Україну продовжить засипати снігом</p> - Хуртовина та ожеледиця: тиждень в Україні розпочнеться за складних погодних умов

    Сьогодні Україну продовжить засипати снігом

    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Синоптики прогнозують значне погіршення погоди в понеділок

    У понеділок, 8 лютого, у більшості областей України очікується сніг та хуртовини.

    Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    Зазначається, що в західних, північних та центральних областях сьогодні буде значний сніг; на півдні та в Карпатському регіоні сніг з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь, вдень на Закарпатті значний дощ; на дорогах ожеледиця.

    Також синоптики додали, що вітер у понеділок буде переважно східний, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, на Чернігівщині та Сумщині 17-22° морозу, вдень 2-7°, у північній частині до 10° морозу; у південних областях та на Прикарпатті вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° тепла; на Закарпатті та півдні Одещини вночі 0-5° тепла, вдень 7-12° тепла.

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    У Києві 8 лютого очікуються складні погодні умови: вночі помірний, вдень значний сніг. На дорогах ожеледиця, вітер східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с, хуртовини. Температура вночі 12-14°, вдень 7-9° морозу.

    Нагадаємо, на Львівщині через рясний снігопад скасували авіарейси та заборонили рух вантажівок.

    Як повідомлялося, на Україну насуваються хуртовини та крижані дощі.

    Раніше стало відомо, що у звʼязку з очікуваним похолоданням у країні розгорнуто близько пʼяти тисяч пунктів обігріву.

    Теги: прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр снігопад вітер дощ
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