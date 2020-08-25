Наслідки негоди: на трасі Київ – Одеса сталися дві серйозні аварії (відео)



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ДТП за участі мікроавтобуса і двох легковиків Фото: скріншот відео

Через мокру дорогу поблизу Білої Церкви трапилися дві

Сьогодні, 25 серпня, вранці на трасі Київ – Одеса в районі Білої Церкви сталися дві серйозні дорожньо-транспортні пригоди.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

Так, зіткнулися три транспортні засоби: пасажирський мікроавтобус і два легкових автомобілі. Інформації про постраждалих немає. На місце прибула машина швидкої допомоги.

Через 700 метрів від цієї ДТП сталася ще одна аварія за участю вантажівок.

На місці обох ДТП працює поліція.

Слід зазначити, що на цій ділянці траси ведуться ремонтні роботи, одна половина дороги перекрита для руху транспорту.

Як повідомлялося, 24 серпня близько 19:30 на перехресті Салютної та Туполєва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися автомобілі Volkswagen і КІА.