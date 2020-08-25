Суд взяв під арешт водія сміттєвоза, який переїхав жінку з дитиною (фото)



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Смертельне ДТП сталося на Троєщині

Внаслідок ДТП 46-річна жінка загинула на місці

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід водію сміттєвоза, який 22 серпня на вулиці Флоренції, 7 вчинив збив маму з маленьким сином. На час досудового розслідування підозрюваний перебуватиме під вартою.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Нагадаємо, внаслідок ДТП 46-річна жінка загинула на місці, а 4-річного хлопчика госпіталізовано до лікарні.

Правоохоронці затримали водія вантажівки в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, 22 серпня в Києві на Русанівці, на вулиці Флоренції, 7 п’яний водій сміттєвоза збив маму з маленьким сином. За даними свідків, автомобіль тягнув тіло жінки близько восьми метрів.