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    Суд взяв під арешт водія сміттєвоза, який переїхав жінку з дитиною (фото)

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    Смертельне ДТП сталося на Троєщині - Суд взяв під арешт водія сміттєвоза, який переїхав жінку з дитиною (фото)
    Смертельне ДТП сталося на Троєщині

    Внаслідок ДТП 46-річна жінка загинула на місці

    Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід водію сміттєвоза, який 22 серпня на вулиці Флоренції, 7 вчинив збив маму з маленьким сином. На час досудового розслідування підозрюваний перебуватиме під вартою.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Нагадаємо, внаслідок ДТП 46-річна жінка загинула на місці, а 4-річного хлопчика госпіталізовано до лікарні.

    Правоохоронці затримали водія вантажівки в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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    Суд взяв під арешт водія сміттєвоза, який переїхав жінку з дитиною (фото)
    Суд взяв під арешт водія сміттєвоза, який переїхав жінку з дитиною (фото)

    Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    Як повідомлялося, 22 серпня в Києві на Русанівці, на вулиці Флоренції, 7 п’яний водій сміттєвоза збив маму з маленьким сином. За даними свідків, автомобіль тягнув тіло жінки близько восьми метрів.

    Національна поліція України ДТП Київ суд вантажівки арешт смерть водій розслідування жінка
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