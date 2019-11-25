На Одещині зловили браконьєрів, які вдавали себе за науковців



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Маломірне судно з двома рибалками правоохоронці виявили в акваторії лиману поблизу села Маяки Білгород-Дністровського району Фото: пресслужба Нацполіції України

Випадок стався у Білгород-Дністровському району

На Одещині водна поліція викрила браконьєрів, які орудували під виглядом науковців-дослідників. Правопорушники завдали державі шкоди на понад 50 тисяч гривень.

Про це 25 листопада повідомляє пресслужба Нацполіції України.

Зазначається, що маломірне судно з двома рибалками правоохоронці виявили в акваторії лиману поблизу села Маяки Білгород-Дністровського району. Чоловіки спробували ввести в оману поліцейських, вдаючи, що на законних правах здійснюють відбір біоресурсів для досліджень. А після того, як зійшли на берег, один із них намагався втекти на мотоциклі.

Під час перевірки поліцейські виявили сліди знищення номера двигуна на судні та ознаки підробки дозвільних документів на лови.

За фактом незаконного зайняття рибним добувним промислом та знищення номерів на плавзасобі у Білгород-Дністровському відділі поліції слідчі розпочали провадження за статтями 249 та 290 Кримінального кодексу України, в рамках якого призначили низку експертиз.

Крім того, на одного з фігурантів за спробу втечі на транспортному засобі з порушенням встановлених правил його використання склали протоколи за ч. 2 ст. 126 та ст.ст. 35, 121 ч. 5 Кодексу України про адміністративні правопорушення.