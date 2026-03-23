Масована атака на Одещину: стало відомо, що опинилося під ударом РФ

Під ворожим обстрілом опинилися житлові будинки та портова інфраструктура

Унаслідок російських ударів ніхто не постраждав

Уночі 23 березня російська армія атакувала дронами Одеську область. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки та портову інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

За словами Кіпера, цивільна інфраструктура Одещини знову зазнала масованої атаки ворожих дронів. Внаслідок падіння уламків у двох приватних будинках пошкоджені дахи та вибите скління. Пошкодження зазнав також склад на території порту.

Зазначається, що внаслідок ворожого удару ніхто не постраждав. На місцях російських ударів працюють усі оперативні служби. Триває фіксація наслідків та їх ліквідація.

Нагадаємо, увечері 22 березня Одеська область опинилася під масованою атакою дронів. За повідомленнями, у напрямку регіону рухалося понад 20 безпілотників. Унаслідок атаки в області працювала протиповітряна оборона. Станом на пізній вечір вибухи тривали.

Як повідомлялося, протягом вечора 22 березня російські окупанти вдарили по Кіровоградщині ударними дронами. Внаслідок атаки російських дронів травмована жителька міста Знам’янка.

До слова, вранці 23 березня російські загарбники атакували Кривий Ріг. Через ворожу атаку поранень зазнали двоє чоловіків – 31 та 58 років. Крім того, спалахнула пожежа, яку вже приборкали рятувальники.