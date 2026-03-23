Масована атака на Одещину: стало відомо, що опинилося під ударом РФ
Під ворожим обстрілом опинилися житлові будинки та портова інфраструктура
фото: Олег Кіпер (ілюстративне)

Унаслідок російських ударів ніхто не постраждав

Уночі 23 березня російська армія атакувала дронами Одеську область. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки та портову інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

За словами Кіпера, цивільна інфраструктура Одещини знову зазнала масованої атаки ворожих дронів. Внаслідок падіння уламків у двох приватних будинках пошкоджені дахи та вибите скління. Пошкодження зазнав також склад на території порту.

Зазначається, що внаслідок ворожого удару ніхто не постраждав. На місцях російських ударів працюють усі оперативні служби. Триває фіксація наслідків та їх ліквідація.

Нагадаємо, увечері 22 березня Одеська область опинилася під масованою атакою дронів. За повідомленнями, у напрямку регіону рухалося понад 20 безпілотників. Унаслідок атаки в області працювала протиповітряна оборона. Станом на пізній вечір вибухи тривали.

Як повідомлялося, протягом вечора 22 березня російські окупанти вдарили по Кіровоградщині ударними дронами. Внаслідок атаки російських дронів травмована жителька міста Знам’янка.

До слова, вранці 23 березня російські загарбники атакували Кривий Ріг. Через ворожу атаку поранень зазнали двоє чоловіків – 31 та 58 років. Крім того, спалахнула пожежа, яку вже приборкали рятувальники.

Читайте також

Ворожим ударом зруйновано приватний будинок
Окупанти вдарили по Запоріжжю: загинуло двоє людей, серед поранених – діти
21 березня, 07:59
На місцях тривають роботи з ліквідації наслідків
Одещина: РФ пошкодила судна під прапорами Палау та Барбадосу, є постраждалі
20 березня, 07:50
Окупанти пошкодили підприємства та багатоповерхівки
Росіяни масовано обстріляли два райони Дніпропетровщини: є поранені
12 березня, 07:49
Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
У Києві затримано агентку ФСБ, яка готувала удари по ТЕЦ (фото)
10 березня, 14:45
фото: Віталій Коваль/ Facebook
Кілька високовольтних ліній були аварійно відключені через обстріл – Шмигаль
26 лютого, 22:59
У місті Березівка рятувальники зробили захисний насип із піску, щоб перегородити шлях воді
Одещина: деякі населені пункти під загрозою підтоплення, організовано переправу
26 лютого, 18:57
34-та велика підстанція компанії потрапила під обстріл РФ
Одещина: ворог обстріляв підстанцію ДТЕК
26 лютого, 10:44
Російські окупанти вдарили по Харкову ударними дронами типу «шахед» та балістичними ракетами
У Харкові через обстріл РФ є руйнування, перебито газопровід, виникли пожежі
26 лютого, 04:41
«Іскандер-М» є надзвичайно небезпечним типом озброєння
Уламок ракети «Іскандер-М» виявлено на даху McDonald’s у Києві (фото)
23 лютого, 23:43

Масована атака на Одещину: стало відомо, що опинилося під ударом РФ
На Одещині прогриміли вибухи: регіон під атакою БпЛА
На Одещині суд виніс вирок співучаснику теракту, який переховувався від правосуддя 10 років
Росія атакувала Одесу безпілотниками: є постраждалі
В Одесі море пожовкло та смердить: екологи попереджають про небезпеку (відео)
Коригував удари по Одесі. СБУ затримала «крота» в лавах Держприкордонслужби

Українські дронарі зірвали масштабний наступ росіян: подробиці
Сьогодні, 07:54
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
Вчора, 21:05
Влада планує навести лад з бізнесом рієлторів: депутати готують закон
Вчора, 15:59
У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
20 березня, 21:52
Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
20 березня, 21:13
Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
20 березня, 17:46

Українські банки готові до кредитування економіки
