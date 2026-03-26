У полі на Київщині виявлено бойові частини ракети Х-101

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Вибухотехніки вилучили небезпечні предмети з дотриманням усіх заходів безпеки та підготували до подальшої утилізації
фото: ДСНС Київщини

Небезпечну знахідку виявили місцеві жителі, після чого відразу повідомили рятувальників

Піротехніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення міста Біла Церква вилучили дві бойові частини крилатої ракети Х-101 на території Тетіївської громади. Про це повідомили у ДСНС Київщини, інформує «Главком».

Повідомляється, що небезпечну знахідку виявили місцеві жителі, після чого відразу повідомили рятувальників. Піротехніки прибули на місце та провели обстеження території із застосуванням спеціального обладнання.

Рятувальники готують уламок ракети до транспортування
фото: ДСНС Київщини

У ході робіт було виявлено основну та додаткову бойові частини ракети, а також її уламки.

Авто аварійно-рятувального загону
фото: ДСНС Київщини

Вибухонебезпечні предмети вилучили з дотриманням усіх заходів безпеки та підготували до подальшої утилізації.

Піротехніки транспортують уламки для подальшої ліквідації
фото: ДСНС Кихвщини

Завдяки оперативним і злагодженим діям піротехніків загрозу для населення ліквідовано. Рятувальники закликають у разі виявлення підозрілих предметів не торкатися їх та негайно повідомляти за номерами 101 або 102.

Нагадаємо, у ніч на 24 березня Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Для обстрілу Москва застосувала безпілотники та ракети.

Унаслідок масованої російської атаки зафіксовано пошкодження в 11 областях. Наразі тривають відновлювальні роботи.

До слова, цієї ночі російські окупанти здійснили чергову комбіновану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок влучань та пошкоджень мереж частина споживачів у шістьох регіонах країни опинилася без електропостачання.

