У полі на Київщині виявлено бойові частини ракети Х-101
Небезпечну знахідку виявили місцеві жителі, після чого відразу повідомили рятувальників
Піротехніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення міста Біла Церква вилучили дві бойові частини крилатої ракети Х-101 на території Тетіївської громади. Про це повідомили у ДСНС Київщини, інформує «Главком».
Повідомляється, що небезпечну знахідку виявили місцеві жителі, після чого відразу повідомили рятувальників. Піротехніки прибули на місце та провели обстеження території із застосуванням спеціального обладнання.
У ході робіт було виявлено основну та додаткову бойові частини ракети, а також її уламки.
Вибухонебезпечні предмети вилучили з дотриманням усіх заходів безпеки та підготували до подальшої утилізації.
Завдяки оперативним і злагодженим діям піротехніків загрозу для населення ліквідовано. Рятувальники закликають у разі виявлення підозрілих предметів не торкатися їх та негайно повідомляти за номерами 101 або 102.
Нагадаємо, у ніч на 24 березня Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Для обстрілу Москва застосувала безпілотники та ракети.
Унаслідок масованої російської атаки зафіксовано пошкодження в 11 областях. Наразі тривають відновлювальні роботи.
До слова, цієї ночі російські окупанти здійснили чергову комбіновану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок влучань та пошкоджень мереж частина споживачів у шістьох регіонах країни опинилася без електропостачання.
