Київщина: графіки відключення світла 4 грудня 2025 року

Графіки відключення світла на Київщині 4 грудня

Завтра, 4 грудня, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 4 грудня

1.1 черга – без світла з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 23:00;

– без світла з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 23:00; 1.2 черга – без світла з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 24:00;

– без світла з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 24:00; 2.1 черга – без світла з 10:30 до 14:00;

– без світла з 10:30 до 14:00; 2.2 черга – без світла з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 23:00;

– без світла з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 23:00; 3.1 черга – без світла з 06:00 до 07:00 та з 14:00 до 17:30;

– без світла з 06:00 до 07:00 та з 14:00 до 17:30; 3.2 черга – без світла з 06:00 до 07:00 та з 14:00 до 17:30;

– без світла з 06:00 до 07:00 та з 14:00 до 17:30; 4.1 черга – без світла з 14:00 до 17:30;

– без світла з 14:00 до 17:30; 4.2 черга – без світла з 06:00 до 07:00 та з 14:00 до 17:30;

– без світла з 06:00 до 07:00 та з 14:00 до 17:30; 5.1 черга – без світла з 08:00 до 10:30 та з 17:30 до 21:00;

– без світла з 08:00 до 10:30 та з 17:30 до 21:00; 5.2 черга – без світла з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 21:00;

– без світла з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 21:00; 6.1 черга – без світла з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 21:00;

– без світла з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 21:00; 6.2 черга – без світла з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 21:00.

Нагадаємо, завтра, 4 грудня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.