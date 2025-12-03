Головна Київ Новини
Київщина: графіки відключення світла 4 грудня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Київщина: графіки відключення світла 4 грудня 2025 року
колаж: glavcom.ua

Графіки відключення світла на Київщині 4 грудня

Завтра, 4 грудня, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 4 грудня

  • 1.1 черга – без світла з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 23:00;
  • 1.2 черга – без світла з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 24:00;
  • 2.1 черга – без світла з 10:30 до 14:00;
  • 2.2 черга – без світла з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 23:00;
  • 3.1 черга – без світла з 06:00 до 07:00 та з 14:00 до 17:30;
  • 3.2 черга – без світла з 06:00 до 07:00 та з 14:00 до 17:30;
  • 4.1 черга – без світла з 14:00 до 17:30;
  • 4.2 черга – без світла з 06:00 до 07:00 та з 14:00 до 17:30;
  • 5.1 черга – без світла з 08:00 до 10:30 та з 17:30 до 21:00;
  • 5.2 черга – без світла з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 21:00;
  • 6.1 черга – без світла з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 21:00;
  • 6.2 черга – без світла з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 21:00.
Київщина: графіки відключення світла 4 грудня 2025 року фото 1
Київщина: графіки відключення світла 4 грудня 2025 року фото 2

Нагадаємо, завтра, 4 грудня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

