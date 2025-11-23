Головна Країна Події в Україні
Батько гойдав труну із сином на руках. У Тернополі поховали маму та двох діток, яких убила російська ракета

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Батько гойдав труну із сином на руках. У Тернополі поховали маму та двох діток, яких убила російська ракета
Тернополяни прийшли до Дому печалі прощається з Марією та її двома дітками
фото: te.20minut.ua

Загинула Марія Палагнюк разом із маленькими дітьми – п'ятирічною донькою Камілою та півторарічним сином Назаром

У Тернополі поховали фармацевтку Марію Палагнюк разом із маленькими дітьми – п'ятирічною донькою Камілою та півторарічним сином Назаром. Вони загинули внаслідок російського ракетного удару 19 листопада. Як інформує «Главком», про це повідомляє «Реальний Тернопіль».

Живим залишився лише батько Камаль. Три дні поспіль він приходив до руїн багатоповерхівки, сподіваючись на диво. Однак чуда не сталося.

Під час похорону чоловік гойдав труну, прощаючись із маленьким сином.

Нагадаємо, у Тернополі завершено пошуково-рятувальні роботи після влучання російської ракети у багатоквартирний будинок.

Загинули 34 людини, з них 6 дітей. Травмовано – 94, з них 18 дітей. Врятовано – 46 людей, з них 7 дітей. На жаль, безвісти зниклими вважаються шестеро людей, з них одна дитина.

Раніше повідомлялося, що у Тернополі внаслідок російського ракетного удару 19 листопада загинула фармацевтка Марія Палагнюк разом із маленькими дітьми – п'ятирічною донькою та півторарічним сином.

Також «Главком» розповідав історію подружжя, яке врятувалось від атаки. Родина вийшла з будинку, куди через кілька хвилин влучила російська ракета.  Також повідомлялось про те, як рятувальники дістали з-під завалів сина Оксани Кобель. «З-під завалів дістали постраждалого. Він – живий!», – йшлося у повідомленні міського голови Тернополя Сергія Надала.

