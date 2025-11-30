Головна Київ Новини
search button user button menu button

Росіяни вбили у Вишгороді одну людину, ще 11 – постраждали

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни вбили у Вишгороді одну людину, ще 11 – постраждали
скриншот з відео

Кількість жертв атаки може збільшитися

У Вишгороді на Київщині внаслідок російського обстрілу загинула одна людина. Щонайменше 11 людей постраждали, серед постраждалих – дитина. Про це повідомляє очільник КОВА Микола Калашник, пише «Главком».

«Унаслідок ворожої атаки у Вишгороді одна людина загинула та 11 постраждало. Серед них одна дитина. Шестеро людей госпіталізовано. Рятувальники продоводять евакуацію жителів багатоповерхівки. Гасіння пожежі триває. Кількість постраждалих може збільшитися. На місці працюють медики та психологи. Вся необхідна допомога надається», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, російські терористи цієї ночі атакували Вишгорода на Київщині ударними дронами. Ворожі безпілотники вдарили по житловій забудові та місцевому ринку.

За повідомленням КОВА, у Вишгороді внаслідок атаки вирує пожежа у багатоповерхівки. На місці працюють рятувальники, поліцейські та медики.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Також зруйновано приватний будинок, виникла пожежа на території підприємства.

Місцеві канали пишуть, що пошкоджено ринок «Набережний».

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

На місцях влучань працюють екстрені служби. Наслідки атаки та масштаби руйнувань уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 29 листопада російські окупанти атакували Київ та область ракетами та дронами. Внаслідок масованої атаки росіян на Київщину пошкоджено 15 багатоповерхівок, 72 приватні будинки, об’єкти критичної інфраструктури, гаражні бокси, виробництва, торгові центри, будівля «Нової пошти», дитячий садок, 35 автомобілів.

В області загинула одна жінки, у Києві відомо про двох загиблих.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував масовану атаку, яку Росія здійснила сьогодні на Київ та область. За його словами, ворог випустив близько 36 ракет та майже 600 ударних безпілотників проти цивільних об'єктів та енергетичної інфраструктури.

Варто зазначити, українська столиця пережила одну з найжорстокіших і наймасштабніших повітряних атак з боку Росії за останні місяці. Ворог застосував цілий арсенал засобів ураження – від гіперзвукових ракет «Кинджал» та балістики до крилатих ракет і близько 300 ударних дронів. Внаслідок цього удару та падіння уламків у Дарницькому районі Києва зафіксовано руйнування та, на жаль, загибель людини. 

Читайте також:

Теги: пожежа обстріл смерть Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яку головну задачу поставив Путін?
У Росії стартувала прихована мобілізація
10 листопада, 11:01
Суддя не зменшила швидкість під час наближення до нерегульованого переходу і збила двох людей
На Прикарпатті суддя на Lexus збила двох пішоходів
2 листопада, 12:57
У кількох регіонах Росії було гучно цієї ночі
У Росії гриміли вибухи, уражено підстанції та НПЗ: головне за ніч
4 листопада, 05:57
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 14 листопада 2025 року
13 листопада, 19:39
Наслідки удару по Запоріжжю
Удари по Запоріжжю, злив розмови Віткоффа та Ушакова: головне за ніч
26 листопада, 05:32
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
На Київщині затримано чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітніх падчерок
5 листопада, 08:44
На порт «Новоросійськ» припадає близько п'ятої частини російського експорту нафти
Найбільший російський порт відновив завантаження нафти після української атаки – Reuters
16 листопада, 20:17
Харків під масованою атакою: в місті близько 20 прильотів
Харків масовано атакували безпілотники, є загиблі (оновлено)
24 листопада, 00:45
Попередньою причиною займання стало необережне поводження з вогнем
На Білоцерківщині літній чоловік згорів заживо у власному будинку
27 листопада, 09:52

Новини

Росіяни вбили у Вишгороді одну людину, ще 11 – постраждали
Росіяни вбили у Вишгороді одну людину, ще 11 – постраждали
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вишгород. Перші кадри з наслідками та подробиці від влади
Вишгород. Перші кадри з наслідками та подробиці від влади
Російський дрон атакував багатоповерхівку у Вишгороді (відео)
Російський дрон атакував багатоповерхівку у Вишгороді (відео)
На Київщині триває ліквідація наслідків після обстрілу РФ: троє людей у лікарнях
На Київщині триває ліквідація наслідків після обстрілу РФ: троє людей у лікарнях
У Києві рятувальники завершили аварійні роботи після російської атаки та назвали число загиблих і поранених
У Києві рятувальники завершили аварійні роботи після російської атаки та назвали число загиблих і поранених

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua