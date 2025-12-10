Головна Київ Новини
Смерть сина Каденюка: поліція розкрила деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Смерть сина Каденюка: поліція розкрила деталі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На місці працює слідчо-оперативна група районного управління поліції, оперативники та судово-медичний експерт

Поліція встановлює обставини смерті чоловіка у Печерському районі столиці. Йдеться про сина космонавта Леоніда Каденюка Дмитра. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

Сьогодні, близько 08:00 години до правоохоронців надійшла інформація про виявлення в одній з квартир місцевої багатоповерхівки тіла 41-річного киянина із ножовими пораненнями. Наразі, на місці працює слідчо-оперативна група районного управління поліції, оперативники та судово-медичний експерт.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Нагадаємо, що у Києві дружина космонавта Леоніда Каденюка Віра знайшла мертвим їхнього 41-річного сина Дмитра. За словами знайомих родини, тіло лежало біля вхідних дверей. На ньому були численні рани, у руці – ніж.

До слова, 31 січня 2018 року на 68-му році життя помер перший космонавт незалежної України, Герой України Леонід Каденюк. Космонавт раптово помер у Царському Селі у столиці.

