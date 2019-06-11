На Київщині чоловік через ревнощі до смерті побив жінку



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36-річний лиходій затриманий поліцією

Лікарям не вдалося врятувати жінці життя

У Білоцерківське відділення поліції надійшло повідомлення від медиків швидкої допомоги про те, що до місцевої лікарні без свідомості, з численними ознаками тілесних ушкоджень доставлена 38-річна місцева мешканка.

Попри зусилля лікарів, врятувати пацієнтці життя не вдалося – жінка померла у реанімаційному відділенні. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Як встановили правоохоронці, тілесні ушкодження загиблій наніс її 36-річний співмешканець, з яким потерпіла часто зловживала спиртними напоями. Між ними виник конфлікт на ґрунті ревнощів, під час якого чоловік жорстоко побив жінку.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Наразі чоловік затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

Триває досудове розслідування, вирішується питання про обрання для лиходія міри запобіжного заходу.

Як повідомлялося, у столиці поліцейські затримали киянина, котрий ножем поранив батька.