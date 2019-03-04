На Київщині чоловік напідпитку «пожартував» про підкуп виборців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція перевіряє всі повідомлення щодо порушень виборчого права

З початку передвиборчої кампанії до поліції Київщини надійшло 141 повідомлення про порушення законодавства

За добу до поліції Київщини надійшло три повідомлення щодо порушень виборчого права. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

«Так, житель села Луб'янка повідомив до поліції Київщини, що по вулиці Шевченка ходять невідомі люди і складають списки. На думку заявника, це робиться з метою підкупу голосів виборців. За вказаною адресою працювала слідчо-оперативна група Бородянського відділення поліції. Під час перевірки встановлено, що в населеному пункті проводилось соціологічне опитування громадян, при проведення якого порушень виборчого законодавства працівники поліції не виявили», - інформують правоохоронці.

До поліції Василькова надійшло повідомлення від громадянки про те, що невідомі люди перевертають агітаційний намет через те, що він знаходиться в недозволеному місці. Працівники поліції виїхали на місце події, опитали свідків, провели відповідну перевірку. Інформація щодо хуліганський дій невстановлених осіб не знайшла свого підтвердження.

Повідомлення про підкуп голосів надійшло на спецлінію 102 від жителя села Надросівка Володарського району. Заявник повідомив, що невідомі особи приїхали до села на автобусі і пропонують людям гроші за їхні голоси. За вказаною адресою одразу прибула слідчо-оперативна група Володарського відділення поліції. На місці події інформація не знайшла свого підтвердження. Як з’ясувалось, заявник знаходився у стані алкогольного сп’яніння. Відносно чоловіка поліція скала адміністративний протокол за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП. Адмінматеріал направлено до районного суду для прийняття рішення. За такий невдалий «жарт» чоловікові загрожує штраф до семи неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Загалом, з початку передвиборчої кампанії до поліції Київщини надійшло 141 повідомлення.

На сьогоднішній день за всіма фактами щодо порушення Закон України «Про вибори Президента України» працівники поліції провели всебічні, об’єктивні перевірки та прийняли законні рішення.