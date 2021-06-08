Нічна пожежа на Лісовому масиві: через густий дим рятувальники евакуювали людей

У багатоповерхівці сталося загоряння обшивки вхідних дверей з розповсюдженням полум’я на електрощиток

У понеділок, 7 червня, вночі сталась пожежа у 9-поверховому житловому будинку на вул. Мілютенка, 40/16 у Деснянському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 23:13, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події прибули рятувальники з найближчих Державних пожежно-рятувальних частин. Вогнеборці встановили, що на першому поверсі в загальному коридорі сталося загоряння обшивки вхідних дверей з розповсюдженням полум’я на електрощиток.

О 23:37 пожежу було локалізовано за допомогою порошкового вогнегасника ВП-10, та о 00:03 - ліквідовано.

Пожежа супроводжувалась сильним задимленням і дим потрапляв в одну із квартир будинку, із якої було виведено на свіже повітря жінку, 1970 року народження, та дівчину, 2003 року народження.

Внаслідок пожежі пошкоджено двері загального коридору, електрощиток, закопчено стіни та стелю коридору.

На місці події було задіяно чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 18 чоловік особового складу.

Жертв і постраждалих немає.

Причина займання встановлюється правоохоронними органами.

Як повідомлялося, 2 червня сталась пожежа на вул. Богатирській, 3Б в Оболонському районі столиці. На місці вогнеборці встановили, що на відкритій території горіла трава з розповсюдженням полум’я на два металевих контейнери.

1 червня сталась пожежа у будинку на вул. Нижній Вал, 35 у Подільському районі столиці: горів балкон на третьому поверсі 4-поверхової історичної будівлі.