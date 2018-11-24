На Київщині чоловік повибивав бабусі зуби заради велосипеда



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Нападник затриманий

Постраждала перебуває у лікарні

У селі Іванків, що на Бориспільщині, у свято Святого Апостола Михайла, чоловік напідпитку зайшов до подвір’я односельчанки викрасти велосипед. Коли господарка стала йому на заваді, лиходій жорстоко побив її кулаками по голові, інформує поліція Київської області.

Після того як старенька вже не змогла пручатись, зловмисник втік на велосипеді у невідомому напрямку.

На галас вибігла з будинку родина пенсіонерки. Вони викликали поліцію та швидку медичну допомогу.

За вказаною адресою одразу прибула група реагування патрульної поліції. Завдячуючи небайдужим односельцям та сусідам потерпілої жінки, поліцейським вдалося швидко затримати зловмисника на одній з вулиць села.

Ним виявився 47-річний уродженець міста Кривий Ріг, який проживає в Іванкові тимчасово.

Нападник затриманий у порядку ст. 208 КПК України і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу – тримання під вартою.

Речовий доказ – велосипед, вилучено і після проведення певних слідчих дій поліцейські повернуть його власниці.

Потерпіла 67-річна пенсіонерка знаходиться у лікарні, куди була доправлена з травмою голови та травматичною ампутацією зубів.

За фактом розбійного нападу відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від семи до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває слідство.

Нагадаємо, на Троєщині молодик увірвався до квартири і викрав велосипед.