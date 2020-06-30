На Київщині чоловік зарубав сокирою співмешканку свого сина (фото)



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Підозрюваного затримано Фото: Нацполіція

Чоловік загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі

Поліцейські Київщини оголосили підозру 55-річному чоловіку у скоєнні умисного вбивства 30-річної жінки. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Злочин трапився у вечірній час в с. Грузьке Макарівського району.

«Місцевий житель повертався додому у стані алкогольного сп’яніння, через це між ним та співмешканкою його сина стався конфлікт. Жінка навідріз відмовилася впускати в дім нетверезого родича, тоді той заліз в оселю через вікно, прихопивши з собою сокиру. Зловмисник наніс нею удари жінці по голові та шиї, а після – втік. Потерпіла померла в результаті крововтрати», - розповіли правоохоронці.

Місцеві поліцейські оперативно розшукали та затримали зловмисника у сусідньому будинку.

Знаряддя злочину вилучено як речовий доказ.

Нападнику оголошено підозру у вчинені правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу затриманому.