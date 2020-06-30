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    На Київщині чоловік зарубав сокирою співмешканку свого сина (фото)

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    Підозрюваного затримано - На Київщині чоловік зарубав сокирою співмешканку свого сина (фото)
    Підозрюваного затримано
    Фото: Нацполіція

    Чоловік загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі

    Поліцейські Київщини оголосили підозру 55-річному чоловіку у скоєнні умисного вбивства 30-річної жінки. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Злочин трапився у вечірній час в с. Грузьке Макарівського району.

    «Місцевий житель повертався додому у стані алкогольного сп’яніння, через це між ним та співмешканкою його сина стався конфлікт. Жінка навідріз відмовилася впускати в дім нетверезого родича, тоді той заліз в оселю через вікно, прихопивши з собою сокиру. Зловмисник наніс нею удари жінці по голові та шиї, а після – втік. Потерпіла померла в результаті крововтрати», - розповіли правоохоронці.

    Місцеві поліцейські оперативно розшукали та затримали зловмисника у сусідньому будинку.

    Знаряддя злочину вилучено як речовий доказ.

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    На Київщині чоловік зарубав сокирою співмешканку свого сина (фото)
    На Київщині чоловік зарубав сокирою співмешканку свого сина (фото)

    Нападнику оголошено підозру у вчинені правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

    Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу затриманому.

    Національна поліція України кримінал вбивство Київщина жінка чоловік злочин
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