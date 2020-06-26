Стріляв і вдарив ножем: на Київщині молодик вбив свого сусіда (фото)



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На місці вбивства працювала слідчо-оперативна група Фото: Нацполіція

Виявити зловмисника допоміг пес кінологів

Днями у с. Дубове Баришівського району місцевий житель виявив свого родича вбитим у гаражі та викликав поліцію.

За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група. Було встановлено, що зловмисник вистрелив та наніс ножове поранення 58-річному пенсіонеру. Тіло вбитого направлено на проведення судово-медичної експертизи. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На місці події криміналісти вилучили кулі.

В подальшому кінологічний пес взяв слід злодія і привів до хати сусіда. Ним виявився 37-річний місцевий житель. В його оселі правоохоронці провели невідкладний обшук, в ході якого вилучили дві рушниці та набої. Зброю направлено на експертні дослідження.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу затриманому у вигляді тримання під вартою.

Зловмиснику оголошено підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Слідство триває.