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    Стріляв і вдарив ножем: на Київщині молодик вбив свого сусіда (фото)

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    На місці вбивства працювала слідчо-оперативна група - Стріляв і вдарив ножем: на Київщині молодик вбив свого сусіда (фото)
    На місці вбивства працювала слідчо-оперативна група
    Фото: Нацполіція

    Виявити зловмисника допоміг пес кінологів

    Днями у с. Дубове Баришівського району місцевий житель виявив свого родича вбитим у гаражі та викликав поліцію.

    За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група. Було встановлено, що зловмисник вистрелив та наніс ножове поранення 58-річному пенсіонеру. Тіло вбитого направлено на проведення судово-медичної експертизи. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    На місці події криміналісти вилучили кулі.

    В подальшому кінологічний пес взяв слід злодія і привів до хати сусіда. Ним виявився 37-річний місцевий житель. В його оселі правоохоронці провели невідкладний обшук, в ході якого вилучили дві рушниці та набої. Зброю направлено на експертні дослідження.

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    Стріляв і вдарив ножем: на Київщині молодик вбив свого сусіда (фото)
    Стріляв і вдарив ножем: на Київщині молодик вбив свого сусіда (фото)

    Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу затриманому у вигляді тримання під вартою.

    Зловмиснику оголошено підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

    Слідство триває.

    Національна поліція України кримінал вбивство Київщина злочин
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