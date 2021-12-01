На Київщині чоловіки підпалили товариша та кинули до ями (фото)

Конфлікт між чоловіка виник під час розпивання спиртних напоїв

Слідчі Білої Церкви повідомили про підозру двом чоловікам, які підпалили товариша та кинули до ями. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

23 листопада двоє товаришів запросили третього до гаражного приміщення. Під час розпивання спиртних напоїв між ними виникла суперечка, в результаті якої чоловіки облили товариша бензином, підпалили та штовхнули до ями.

Про термічні опіки, з якими 50-річний житель села Матюші опинився у лікарні, до Білоцерківського районного управління поліції повідомили медики.

Слідчі з'ясували що між чоловіками виникла сварка через те, що запрошений товариш начебто обіцяв в минулому відремонтувати мопед одного з них, але так цього і не зробив.

В подальшому 37-річний господар взяв з полиці гаража скляну банку, в якій був бензин, і вилив його на голову гостю. 44-річний товариш за допомогою запальнички підпалив потерпілого та штовхнув його до оглядової ями гаражного приміщення.

Зі слів лікарів, чоловік отримав приблизно 14% опіків 2-3 ступеня обох верхніх кінцівок та голови. Нині він знаходиться у Білоцерківській міській лікарні №2.

Слідчі за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури повідомили про підозру обом чоловікам за ч. 2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

Суд обрав лиходіям запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, у Києві чоловік підпалив квартиру знайомого, щоб забрати свій телефон.