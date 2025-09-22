На Київщині чутно вибухи: Бориспіль під ударом російських БпЛА 

За повідомленням місцевих ЗМІ, під ударом аеропорт

У ніч на 22 вересня російські окупанти запустили ударні безпілотники по території України. Під ударом опинилась і Київщина, а саме Бориспіль.

За повідомленням монінорингових каналів, терористичні війська РФ запустили по місту десятки дронів. Місцеві пабліки пишуть, що дрони летять курсом на аеропорт. Також повідомляється, що є перші влучання.

Стало відомо, що на місці влучань виникла пожежа. Влада поки не коментувала атаку, наслідки уточнюються.

До слова, о 01:12 столичне небо розірвали сирени повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, в Україні триває 1306-й день повномасштабної війни.