Голова КМВА повідомив, що буде зі зруйнованим РФ будинком на Дарниці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Рішення про долю зруйнованого російськими окупантами будинку буде ухвалюватися на рівні міста
фото: Новини.LIVE

Ткаченко: «Є позиція людей, в більшості, що вони не бажають жити у зруйнованому будинку»

Мешканці зруйнованої російською атакою 28 серпня п'ятиповерхівки у Дарницькому районі Києва відмовляються там жити, тому місцева влада ухвалюватиме рішення про його подальшу долю. Про це заявив очільник КМВА Тимур Ткаченко, інформує «Главком».

За словами Ткаченка, розпочинається інструментальне обстеження зруйнованої п'ятиповерхівки.

«Після того, як буде експертиза, буде вирішено, що буде далі з будинком. Але тільки що спілкувались з людьми. Є позиція людей, в більшості, що вони не бажають жити в цьому будинку. Ми будемо приймати рішення на рівні міста», – зазначив Ткаченко.

Нагадаємо, станом на червень 2025 року у Києві з початку повномасштабного вторгнення російських військ завершено відновлювальні роботи у 25 житлових будинках, які зазнали значних пошкоджень. Наразі на семи багатоквартирних будинках роботи тривають.

Загалом, за результатами технічного та комісійного обстеження, у Києві визначено 72 багатоквартирні будинки (з них 36 – у 2025 році), що потребують відновлення за кошти міського бюджету. Ці дані були озвучені під час розширеної наради 26 червня.

У КМДА пояснили, що перелік житлових будинків, які потребують реконструкції чи капітального ремонту, визначено відповідним розпорядженням міської влади. У 2025 році до цього переліку було додано ще 36 будинків, які зазнали значних руйнувань.

До слова,  26 червня, у Шевченківському районі столиці завершено аварійно-відновлювальні роботи на місці п'ятиповерхового житлового будинку, який зазнав прямого ворожого удару в ніч на 23 червня 2025 року. 

Теги: Київ будинок обстріл

