Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Оболоні затримано чоловіка, який влаштував вибух у дворі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Оболоні затримано чоловіка, який влаштував вибух у дворі
Правопорушник перебував в стані алкогольного сп’яніння й не зміг пояснити свої дії
фото: поліція Києва/Facebook

Повідомлення про вибух надійшло до столичної поліції сьогодні вдень

Поліцейські затримали чоловіка, який кинув навчальну гранату серед житлових будинків Оболонського району у Києві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва

Зазначається, що повідомлення про вибух надійшло до столичної поліції сьогодні вдень. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що спрацювала навчальна світло-шумова граната, яку кинув 45-річний місцевий мешканець.

«Останній перебував в стані алкогольного сп’яніння й не зміг пояснити свої дії. Слідчі затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Потерпілих внаслідок цієї події не має», – повідомили правоохорронці.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Обухівщині молодик аби помститися супернику, кинув через паркан вибуховий пристрій, внаслідок чого пошкодив майно потерпілого. Правоохоронці встановили, що 23-річний чоловік приїхав на автомобілі ВАЗ до місця проживання 21-річного чоловіка, якого приревнував до своєї дівчини.

У Тернополі на вулиці Винниченка в одній із багатоповерхівок стався вибух, унаслідок якого загинули двоє людей. Вибух стався в одній із багатоповерхівок на третьому поверсі. Під час огляду квартири поліцейські виявили тіла двох людей.

Теги: вибух Київ граната

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Центр Києва буде перекрито
У центрі Києва діятиме обмеження руху: причина
Вчора, 22:51
У жовтні 2022 року комунальне об'єднання закупило персональні нагрудні бодікамери, які не відповідали заявленим технічним вимогам
Посадовиця «Муніципальної охорони» Києва отримала підозру у розтраті 1,7 млн грн
14 серпня, 17:25
У Києві встановили пʼятиметровий бюст Шевченка – інсталяцію, з якої можна перенестися до пам'ятників поету в 37 країнах
У Києві з'явилась незвична інсталяція, присвячена Шевченку: реакція соцмереж
6 серпня, 13:04
Один з підозрюваних є іноземцем
У Києві двох юнаків підозрюють у зґвалтуванні 12-річної дівчинки
5 серпня, 12:34
Чоловік був дуже обережним і працював виключно з клієнтами, яких йому рекомендували знайомі
У Києві затримали зловмисника, який за $15 тис. допомагав з отриманням інвалідності
5 серпня, 11:51
Горить НПЗ у Самарській області
Атака безпілотників на Росію, нові заяви Трампа: головне за ніч
2 серпня, 07:11
Лісова лілія розмножується досить повільно
У Чорнобильському заповіднику знайдено рідкісну «міфічну» квітку (фото)
31 липня, 19:34
Наслідки обстрілів Києва у ніч на 31 липня 2025 року
Внаслідок обстрілу у Києві пошкоджені 16 багатоповерхівок. Прокуратура почала розслідування
31 липня, 10:21
Справа про розкрадання грошей для тяжкохворих. Затримано ексочільника департаменту КМДА
Справа про розкрадання грошей для тяжкохворих. Затримано ексочільника департаменту КМДА
23 липня, 16:21

Новини

На Оболоні затримано чоловіка, який влаштував вибух у дворі
На Оболоні затримано чоловіка, який влаштував вибух у дворі
Директорка та бухгалтерка ліцею на Троєщині підозрюються у привласненні 11,5 млн грн
Директорка та бухгалтерка ліцею на Троєщині підозрюються у привласненні 11,5 млн грн
Скандал на набережній біля ЖК River Stone. Поліція зупинила будівництво нового паркану
Скандал на набережній біля ЖК River Stone. Поліція зупинила будівництво нового паркану
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 23-24 серпня
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 23-24 серпня
У Києві 49-річний чоловік отримав підозру у зґвалтуванні дівчини-підлітка
У Києві 49-річний чоловік отримав підозру у зґвалтуванні дівчини-підлітка
Скандал на набережній: команда Кличка знесла незаконний паркан, забудовник поставив новий
Скандал на набережній: команда Кличка знесла незаконний паркан, забудовник поставив новий

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 серпня 2025
5273
Колаборанти масово вивозять свої сім'ї з окупованої Херсонщини у Крим – «Атеш»
4342
Прогноз магнітних бур на 22-24 серпня: якою буде сонячна активність
3985
Удав та їжак у реформі вищої освіти, або як Лісовий підставляє Свириденко
3472
Reuters: Путін висунув нові умови миру

Новини

Ракета «Фламінго»: Україна планує виробляти по 200 одиниць на місяць
Сьогодні, 18:53
Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
Вчора, 14:53
Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
Вчора, 11:55
Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
Вчора, 10:40
Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
20 серпня, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
20 серпня, 16:55

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua