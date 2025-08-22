На Оболоні затримано чоловіка, який влаштував вибух у дворі

Правопорушник перебував в стані алкогольного сп’яніння й не зміг пояснити свої дії

Повідомлення про вибух надійшло до столичної поліції сьогодні вдень

Поліцейські затримали чоловіка, який кинув навчальну гранату серед житлових будинків Оболонського району у Києві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Зазначається, що повідомлення про вибух надійшло до столичної поліції сьогодні вдень. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що спрацювала навчальна світло-шумова граната, яку кинув 45-річний місцевий мешканець.

«Останній перебував в стані алкогольного сп’яніння й не зміг пояснити свої дії. Слідчі затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Потерпілих внаслідок цієї події не має», – повідомили правоохорронці.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Обухівщині молодик аби помститися супернику, кинув через паркан вибуховий пристрій, внаслідок чого пошкодив майно потерпілого. Правоохоронці встановили, що 23-річний чоловік приїхав на автомобілі ВАЗ до місця проживання 21-річного чоловіка, якого приревнував до своєї дівчини.

У Тернополі на вулиці Винниченка в одній із багатоповерхівок стався вибух, унаслідок якого загинули двоє людей. Вибух стався в одній із багатоповерхівок на третьому поверсі. Під час огляду квартири поліцейські виявили тіла двох людей.