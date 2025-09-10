Авіаудар по Яровій 9 вересня: кількість загиблих зросла

На цей час відомо про 25 загиблих

Ворог вдарив по локації, де працівники «Укрпошти» видавали людям пенсії

У селищі Ярова Донецької області внаслідок російського авіаудару 9 вересня загинули 25 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Як зазначив чиновник, 9 вересня росіяни вбили 28 жителів Донеччини: 25 людей у Яровій, двох у Костянтинівці та одну людину в Семенівці.

Нагадаємо, російська терористична армія вдарила авіабомбою по селищу Ярова Донецької області під час видачі пенсій. Раніше з'явилися кадри перших хвилин після атаки.

Гендиректор «Укрпошти» назвав можливу причину удару, припустивши, що «хтось здав координати». За його словами, попри постійну зміну процедур безпеки та маскування автівок, ворог все одно зміг помітити місце видачі. Він повідомив, що «Укрпошта» домовилася з ВЦА змінити процедуру виплати пенсій у прифронтовій зоні, щоб знайти баланс між безпекою та забезпеченням базових послуг для людей.

Як повідомлялося, Україна очікує рішучої реакції міжнародних партнерів на вбивство агресором людей у селищі Ярова на Донеччині. Зокрема, голова Європейської Ради Антоніу Кошта відреагував на атаку РФ по селищу Ярова Донецької області. «Чи це саме має на увазі Росія, коли говорить про мир? Коли Росія припинить вбивати людей? Коли президент Путін погодиться розпочати мирні переговори, на які вже погодився президент Зеленський?», – написав він.

До слова, росіяни запустили цієї ночі по Україні близько 415 дронів різних типів та понад 40 крилатих і балістичних ракет.