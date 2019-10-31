На Київщині фермер підозрюється у привласненні 35 га землі



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Фермер незаконно заволодів державною землею

Фермер заволодів ділянкою державної землі, підробивши документи

Васильківським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури повідомлено про підозру голові фермерського господарства у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підроблених документів та у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

Встановлено, що голова фермерського господарства вирішив заволодіти земельною ділянкою державної форми власності площею майже 35 га, яка розташована на території Барахтянської сільської ради та перебувала у володінні господарства на праві постійного користування.

Для цього він попросив іншу особу виготовити йому підроблені документи, необхідні для оформлення права приватної власності на вищевказану землю. Отримавши від спільника підроблену копію державного акту на право приватної власності на зазначену земельну ділянку, повідомив про втрату оригіналу вказаного державного акту з метою поновлення такого документа.

Згідно з вимогами законодавства витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку та копія державного акту на право приватної власності в даному випадку виступали офіційними документами, які надають право для подальшої офіційної державної реєстрації прав на земельну ділянку. Цим і скористався підозрюваний керівник фермерського господарства, надавши держреєстратору для здійснення реєстрації прав власності на нерухоме майно завідомо підроблені офіційні документи.

Таким чином він заволодів вищевказаною земельною ділянкою державної форми власності без жодних на те правових підстав.

Досудове розслідування триває.