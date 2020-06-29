На столичних Позняках знову горів будинок



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У Києві знову сталася пожежа на Позняках

На місці працюють пожежники, інформації про жертв і причини загоряння поки що немає

У Києві вдруге за два дні сталася пожежа в багатоповерховому будинку на Позняках. Загоряння сталося в одному з будинків на вулиці Олександра Кошиця.

Про це повідомляє «Київ Оперативний» в Facebook.

За інформацією свідків, горіла квартира в будинку за адресою Кошиця, 9. На місце події працюють пожежники.

Інформації про жертв та постраждалих, а також про причини займання наразі немає.

Про пожежу також повідомляють мешканці району. Фото і відео вони публікують у мережі.

Нагадаємо, у багатоповерхівці на столичних Позняках 21 червня стався вибух. Його причину поки з’ясовують. Утім, правоохоронці вже порушили кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки при поводженні з газом. Після пошукової операції у місті вирішуватимуть долю секції, де здетонувало. Вибух забрав життя п'яти осіб.

28 червня у Дарницькому районі Києва на вулиці Соломії Крушельницької 3а в багатоповерхівці зайнялася пожежа. Будинок розташований поруч із тим, в якому раніше стався вибух.