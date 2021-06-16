На Київщині горить сміттєзвалище (фото)

Пожежу на сміттєзвалищі було локалізовано 15 червня, ліквідація триває

Ліквідація загорання триває з вечора вівторка

15 червня ввечері виникла пожежа на санкціонованому сміттєзвалищі ТОВ «Утілсервіс» поблизу смт Бородянка на Київщині. Інформація про займання надійшла до оперативно-диспетчерської служби 31-ї ДПРЧ смт Бородянка о 20:20. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

За вказаною адресою було направлено рятувальників 31 ДПРЧ смт Бородянка, також до ліквідації пожежі залучена спецтехніка ТОВ «Утілсервіс»: гусеничний бульдозер «ДТ-100», екскаватор, та чотири самоскиди для здійснення підвозу піску.

По прибуттю рятувальників вогнем був охоплений окремо розташований насип сміття на площі 0,5 га.

Пожежу було локалізовано о 22:15, ліквідація загорання здійснюється силами та засобами об’єкту.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, у ніч на 14 червня на вул. Богатирській в Оболонському районі столиці згорів ущент дачний будинок.

14 червня у місті Буча сталася пожежа у дев’ятиповерховому будинку. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка. Також жінку, 1949 року народження, рятувальники вивели на свіже повітря та передали бригаді швидкої медичної допомоги.