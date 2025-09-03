На Київщині грибник знайшов мінометні міни часів Другої світової

Між селами Любимівка та Сичівка мінометні міни калібру 82 мм пролежали в ґрунті ще з часів Другої світової

Піротехніки нагадують, що іржа не робить боєприпаси безпечними

У Вишгородському районі Київщини грибник випадково знайшов у лісі іржаві боєприпаси. Виявилося, що це мінометні міни часів Другої світової війни. Про це повідомляє Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України, інформує «Главком».

Між селами Любимівка та Сичівка мінометні міни калібру 82 мм пролежали в ґрунті ще з часів Другої світової фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України

«Будь-який дотик може обернутися вибухом. Не можна торкатися, переносити чи розбирати небезпечні знахідки», – наголошують піротехніки.

