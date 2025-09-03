Головна Київ Новини
На Київщині грибник знайшов мінометні міни часів Другої світової

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Між селами Любимівка та Сичівка мінометні міни калібру 82 мм пролежали в ґрунті ще з часів Другої світової
Піротехніки нагадують, що іржа не робить боєприпаси безпечними

У Вишгородському районі Київщини грибник випадково знайшов у лісі іржаві боєприпаси. Виявилося, що це мінометні міни часів Другої світової війни. Про це повідомляє Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України, інформує «Главком».

Між селами Любимівка та Сичівка мінометні міни калібру 82 мм пролежали в ґрунті ще з часів Другої світової. Піротехніки нагадують, що іржа не робить боєприпаси безпечними.

«Будь-який дотик може обернутися вибухом. Не можна торкатися, переносити чи розбирати небезпечні знахідки», – наголошують піротехніки.

Нагадаємо, у Броварах на території гаражного кооперативу знайшли снаряд часів Другої світової війни. Міський голова Броварів повідомив, що небезпечну знахідку виявили під час огляду території одного з місцевих гаражних кооперативів. На місце викликали фахівців ДСНС та поліції. Спеціалісти оперативно провели всі необхідні дії для безпечного вилучення та знешкодження боєприпасу.

До слова, у Запоріжжі поліцейські затримали місцевого жителя, який ішов по вулиці в німецькому однострої часів Другої світової війни, прикрашеному орденом із нацистською символікою, та з гранатою у руці. Працівники поліції вилучили боєприпас, а 42-річного чоловіка затримали. Як виявилося, військову форму затриманий придбав в одному з інтернет-магазинів задля жарту.

