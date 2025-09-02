Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині інженера «Лісів України» викрито на незаконній вирубці дерев

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Київщині інженера «Лісів України» викрито на незаконній вирубці дерев
За оцінкою експертів, незаконна рубка завдала державі збитків більше ніж 1,1 млн грн
фото Державне бюро розслідувань

Посадовця звинувачують у недбалості, що призвела до незаконної вирубки 137 дерев віком понад 90 років

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру інженеру одного з лісових господарств державного підприємства «Ліси України» у Київській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДБР.

Посадовця звинувачують у недбалості, що призвела до незаконної вирубки 137 дерев віком понад 90 років.

За оцінкою експертів, така незаконна рубка завдала державі збитків більше ніж 1,1 млн грн. Слідчі зазначають, що посадовець не перевірив план рубки, вік дерев і дозвільні документи, але все одно підписав дозвіл на порубку.

Інженеру повідомили про підозру за службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки
Інженеру повідомили про підозру за службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки
фото Державне бюро розслідувань

Інженеру повідомили про підозру за службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки. Йому загрожує до п'яти років в’язниці.

Нагадаємо, Департамент безпеки ДП «Ліси України» оприлюднив статистику незаконних рубок за перше півріччя 2025 року. Тернопільська, Хмельницька та Миколаївська області посіли перші позиції за найменшим обсягом незаконних рубок деревини. Водночас майже половина всіх порушень зафіксована на Харківщині та Дніпропетровщині. Найменший обсяг порушень виявлено у філіях «Південний лісовий офіс» – Одеській і Миколаївській областях, а також на Тернопільщині та Хмельниччині, що входять до «Подільського лісового офісу». Загальна шкода у цих регіонах залишається мінімальною.

Раніше працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру директору та головному лісничому держпідприємства «Бережанирайагроліс» на Тернопільщині через масштабні незаконні рубки лісу. Нна території лісництва незаконно зрубали понад 6 тис. 200 дерев різних порід. Загальна сума збитків, завданих державі, становить понад 56,9 млн грн.

Теги: вирубування лісу Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловік перебуватиме під вартою два місяці
Суд відправив під варту водія, який напідпитку збив двох дівчат на Київщині
6 серпня, 07:30
Мозаїка у Шупиках збереглася у досить гарному стані
Місцеві мешканці відновили унікальне мозаїчне панно на зупинці в селі Шупики
14 серпня, 19:22
На Київщині місцеві жителі помітили велику зграю лелек, які зібрались в одному гнізді
Диво природи на Київщині: місцеві жителі помітили близько 10 лелек у одному гнізді
20 серпня, 09:39
Поліцейські затримали 44-річного нападника та помістили його до ізолятора тимчасового тримання
Смертельний конфлікт на Київщині: чоловік під час застілля зарізав брата
21 серпня, 15:42
На Національне військове кладовище придбають електрокари
Національний військовий цвинтар купує собі гольф-кари: деталі
24 серпня, 15:14
Зловмиснику загрожує довічне увʼязнення
Наводив удари по військових обʼєктах у пʼятьох областях. СБУ затримала російського агента
27 серпня, 10:35
У Броварському та Фастівському районах пошкоджено цивільну інфраструктуру
Обстріл Київщини: зʼявилися перші деталі про наслідки атаки
28 серпня, 06:20
На Київщині викрито схеми розкрадань бюджетних коштів на майже пів мільярда гривень
На Київщині викрито схеми розкрадань бюджетних коштів на майже пів мільярда гривень
29 серпня, 11:19
Зруйнований потяг під час атаки на Київ у ніч на 28 серпня
Залізничники відновили пошкоджену обстрілом інфраструктуру на Київщині
30 серпня, 10:43

Новини

У Києві чутно вибухи: працює ППО
У Києві чутно вибухи: працює ППО
На Київщині інженера «Лісів України» викрито на незаконній вирубці дерев
На Київщині інженера «Лісів України» викрито на незаконній вирубці дерев
У Києві оголошено повітряну тривогу
У Києві оголошено повітряну тривогу
У Києві затримано чоловіка, який вимагав у підприємця $30 тис., погрожуючи розправою
У Києві затримано чоловіка, який вимагав у підприємця $30 тис., погрожуючи розправою
Киянин спалив чужий електросамокат, бо не міг потрапити додому
Киянин спалив чужий електросамокат, бо не міг потрапити додому
У Києві помер юнак, який отримав ураження струмом, забравшись на дах електрички
У Києві помер юнак, який отримав ураження струмом, забравшись на дах електрички

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2025
15K
Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному – ЗМІ
7723
Вбивство Парубія: з'явилася нова інформація про підозрюваного
6890
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
5453
Легендарний Іван Марчук повернувся до Києва і відвідав унікальну виставку своїх картин (фото)

Новини

Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Сьогодні, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
Вчора, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергію: ДТЕК поділився алгоритмом
31 серпня, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
31 серпня, 00:00

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua