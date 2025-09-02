На Київщині інженера «Лісів України» викрито на незаконній вирубці дерев

За оцінкою експертів, незаконна рубка завдала державі збитків більше ніж 1,1 млн грн

Посадовця звинувачують у недбалості, що призвела до незаконної вирубки 137 дерев віком понад 90 років

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру інженеру одного з лісових господарств державного підприємства «Ліси України» у Київській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДБР.

Посадовця звинувачують у недбалості, що призвела до незаконної вирубки 137 дерев віком понад 90 років.

За оцінкою експертів, така незаконна рубка завдала державі збитків більше ніж 1,1 млн грн. Слідчі зазначають, що посадовець не перевірив план рубки, вік дерев і дозвільні документи, але все одно підписав дозвіл на порубку.

Інженеру повідомили про підозру за службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки фото Державне бюро розслідувань

Інженеру повідомили про підозру за службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки. Йому загрожує до п'яти років в’язниці.

Нагадаємо, Департамент безпеки ДП «Ліси України» оприлюднив статистику незаконних рубок за перше півріччя 2025 року. Тернопільська, Хмельницька та Миколаївська області посіли перші позиції за найменшим обсягом незаконних рубок деревини. Водночас майже половина всіх порушень зафіксована на Харківщині та Дніпропетровщині. Найменший обсяг порушень виявлено у філіях «Південний лісовий офіс» – Одеській і Миколаївській областях, а також на Тернопільщині та Хмельниччині, що входять до «Подільського лісового офісу». Загальна шкода у цих регіонах залишається мінімальною.

Раніше працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру директору та головному лісничому держпідприємства «Бережанирайагроліс» на Тернопільщині через масштабні незаконні рубки лісу. Нна території лісництва незаконно зрубали понад 6 тис. 200 дерев різних порід. Загальна сума збитків, завданих державі, становить понад 56,9 млн грн.