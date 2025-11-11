Офіс Генпрокурора захистив від забудови музей в Пирогові

Музей у Пирогові є одним із найбільших етнографічних музеїв просто неба в Європі

Офіс Генерального прокурора забезпечив відновлення охоронних зон навколо Національного музею народної архітектури та побуту України у Пирогові. Це рішення гарантує захист прилеглих територій від хаотичної забудови, яка загрожувала збереженню унікальної музейної експозиції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Повідомляється, що раніше суд задовольнив позов прокуратури, визнавши незаконним наказ Міністерства культури, яким охоронні зони Музею були зменшені.

На виконання судового рішення Міністерство видало новий наказ (від 12 жовтня 2025 року № 849), яким затвердило науково-проєктну документацію, що визначає межі та режими використання територій і зон охорони пам’яток.

Відновлення охоронних зон захищає від будівництва прилеглі до музею землі від будівництва, яке могло б порушити природній ландшафт та зашкодити дерев’яним архітектурним пам’яткам XVI–XX століть.

Музей у Пирогові є одним із найбільших етнографічних музеїв просто неба в Європі, і відновлення його охоронних зон гарантує збереження цього простору як частини національної та світової культурної спадщини.

Раніше повідомлялося, що Міністерство культури і інформаційної політики України повідомило, що Північний апеляційний господарський суд фактично легалізував рейдерське захоплення нежитлових будівель та земельної ділянки загальною площею понад 17 800 кв. м Національного музею народної архітектури та побуту України у Києві, які Музей у Пирогові на законних підставах використовує з 1970-х років. Маючи на меті захист культурної спадщини та інтересів держави, музей, за словами Міністкрства культури і інформаційної політики, звернувся за захистом до Офісу антирейдерства Міністерства юстиції України. Повідомляється, що Офіс розглянув скаргу та наказом №3056/5 від 20.07.2022 року скасував незаконну реєстрацію на підставних осіб державного майна. Також антирейдери порушили кримінальну справу під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора України.

До слова, у 2021 році Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко анонсував «відродження» під Києвом Національного музею народної архітектури та побуту України, який у народі називають «Пирогово».