Смертельна ДТП під Києвом: кросовер BMW перекинувся, врізавшись у відбійник (фото)

37-річний іноземець, керуючи автомобілем BMW X5, не обрав безпечну швидкість руху та не впорався з керуванням

На Бориспільщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода: автомобіль BMW X5 на високій швидкості зіткнувся з колесовідбійником та кілька разів перекинувся. Внаслідок аварії загинули водій та один пасажир, ще одна пасажирка госпіталізована. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

На Бориспільщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода фото: Національна поліція України/Facebook

Повідомляється, що аварія сталася 18 листопада на автодорозі Київ-Харків поблизу села Богданівка.

За попередньою інформацією поліції, 37-річний іноземець, керуючи автомобілем BMW X5, не обрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на колесовідбійник, внаслідок чого транспортний засіб кілька разів перекинувся.

«В результаті ДТП, водій та 27-річний пасажир загинули на місці події. Ще одна пасажирка, 20-річна жінка з тілесними ушкодженнями була госпіталізована», – повідомили у поліції.

Внаслідок аварії загинули водій та один пасажир кросовера фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, з січня по квітень 2025 року на дорогах України сталося 6736 ДТП із загиблими та травмованими. У середньому стається 56 тяжких аварій щодня. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. За чотири місяці 2025 року вже загинули 815 людей, ще 8330 дістали поранення.