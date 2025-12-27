Головна Київ Новини
У Києві пролунали вибухи

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Києві пролунали вибухи
фото з відкритих джерел

Київ знаходиться під атакою балістичних ракет

У ніч на 27 грудня російські терорсти атакують Київ балістичними ракетами. У столиці пролунала серія вибухів, пише «Главком».

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО:

«Вибухи у столиці Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!»

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко попросив жителів та гостей Києва перебувати у безпечних місцях.

«Будь ласка, будьте в безпечних місцях! Ворог атакує столицю!»

Як відомо, опівдні 25 грудня російські загарбники атакували центральну частину Херсона. Під удар потрапив міський ринок, де в цей час були люди. Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Посеред дня окупанти цинічно вдарили по ринку, де люди готувалися до свята. Внаслідок численних «прильотів» зруйновано торговельні точки», – каже він.

Також удень 25 грудня російські окупанти тероризували Чернігів. Ворог ударив по щільній забудові міста та атакував об'єкт критичної інфраструктури. Патрульна поліція показала перші хвилини з бодікамер поліцейських після ворожої атаки.

«Саме сьогодні, у день Різдва, коли домівки мали бути наповнені світлом, тишею й родинним теплом, ворог знову вдарив по житловій забудові міста. Унаслідок влучання ворожого безпілотника пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, сусідні багатоповерхівки та автомобілі. Є поранені. На жаль, одна людина загинула», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у ніч на 25 грудня російські терористи вдарили по активах найбільшого виробника й експортера соняшникової олії в Україні Kernel. 

Внаслідок влучання дрона було пошкоджено місткість з олією, що призвело до масштабного загоряння та витоку олії. Пожежа охопила виробничі потужності підприємства, створивши серйозну загрозу для інфраструктури та персоналу. Уламки БпЛА також пошкодили частину виробничого блоку.

