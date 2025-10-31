На Львівщині сталася ДТП: загинуло четверо військових

Через зіткнення загинули водій та двоє пасажирів автомобіля Nissan, а також пасажир вантажівки

Авто виїхало за межі проїзної частини та врізалося у вантажівку

Працівники ДБР з’ясовують обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участі військовослужбовців однієї з військових частин Львівщини. Через зіткнення з вантажівкою загинуло четверо військових. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

За попередньою інформацією, 30 жовтня близько 21:15 поблизу села Жирівка Львівського району водій автомобіля Nissan з військовими номерними знаками не впорався з керуванням на повороті. Авто виїхало за межі проїзної частини та врізалося у вантажівку, яка на той момент стояла нерухомо.

Через зіткнення загинули водій та двоє пасажирів автомобіля Nissan, а також пасажир вантажівки – військовий, який саме виходив із кабіни транспортного засобу.

Слідчі та оперативні працівники ДБР провели огляд місця події, вилучили речові докази, опитали свідків та розпочали комплекс заходів для з’ясування всіх обставин трагедії. За фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 415 Кримінального кодексу України (порушення правил водіння або експлуатації машин, що спричинило загибель кількох осіб).

До слова, 17 жовтня близько 7-ї год., на автодорозі неподалік села Сухий Лиман сталася ДТП. Загинули двоє військовослужбовців, віком 34 та 36 роки.