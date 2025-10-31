Головна Країна Політика
search button user button menu button

На Львівщині сталася ДТП: загинуло четверо військових

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На Львівщині сталася ДТП: загинуло четверо військових
Через зіткнення загинули водій та двоє пасажирів автомобіля Nissan, а також пасажир вантажівки
фото: ДБР

Авто виїхало за межі проїзної частини та врізалося у вантажівку

Працівники ДБР з’ясовують обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участі військовослужбовців однієї з військових частин Львівщини. Через зіткнення з вантажівкою загинуло четверо військових. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

За попередньою інформацією, 30 жовтня близько 21:15 поблизу села Жирівка Львівського району водій автомобіля Nissan з військовими номерними знаками не впорався з керуванням на повороті. Авто виїхало за межі проїзної частини та врізалося у вантажівку, яка на той момент стояла нерухомо.

Через зіткнення загинули водій та двоє пасажирів автомобіля Nissan, а також пасажир вантажівки – військовий, який саме виходив із кабіни транспортного засобу.

Слідчі та оперативні працівники ДБР провели огляд місця події, вилучили речові докази, опитали свідків та розпочали комплекс заходів для з’ясування всіх обставин трагедії. За фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 415 Кримінального кодексу України (порушення правил водіння або експлуатації машин, що спричинило загибель кількох осіб).

До слова, 17 жовтня близько 7-ї год., на автодорозі неподалік села Сухий Лиман сталася ДТП. Загинули двоє військовослужбовців, віком 34 та 36 роки.

Читайте також:

Теги: військові ДТП Львівщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Катарські делегати загинули в ДТП
Катарські делегати загинули у ДТП по дорозі на переговори про мир у Газі – ЗМІ
12 жовтня, 02:55
Основними причинами втеч є погані умови служби
«М’ясні» штурми і катування: чому російські солдати масово покидають свої частини – дані ГУР
18 жовтня, 10:12
Унаслідок аварії загинули 14-річний учень і 21-річний пасажир
На Івано-Франківщині нетверезий вчитель вчинив ДТП: є загиблі та травмовані учні
22 жовтня, 06:23
Військові оплачують проживання поблизу фронту з власної кишені, адже не всі власники готові здавати житло солдатам
«Куплю хату на Донбасі». Військові розповіли, навіщо в складчину купують житло у зоні бойових дій
1 жовтня, 08:44
Загалом над Україною літають понад 60 різнотипних супутників серії Yaogan
Над заходом України під час удару РФ фіксували китайські супутники. Як це прокоментував Пекін
5 жовтня, 19:30
Росія боїться передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk з боку США, стверджує Зеленський
Зеленський назвав страх Росії, який може змусити її до миру
12 жовтня, 17:58
Із січня 2022 року по вересень 2025 року зареєстровано 235 646 кримінальних проваджень за СЗЧ
Скільки відкрито справ про СЗЧ: статистика
14 жовтня, 12:59
Перевірка водія на стан сп’яніння показала, що він тверезий
Вантажівка протаранила блокпост під Одесою: загинули військовослужбовці
17 жовтня, 09:19
Падіння рівня води у Бєлгородському водосховищі
Дрони пробили Білгородську дамбу: під загрозою опинилися чотири російських бригади
26 жовтня, 16:30

Політика

На Львівщині сталася ДТП: загинуло четверо військових
На Львівщині сталася ДТП: загинуло четверо військових
«Ти на руских не дуже гоні». Працівниця Вінницької ОВА отримала вирок за свої слова
«Ти на руских не дуже гоні». Працівниця Вінницької ОВА отримала вирок за свої слова
Україна та партнери розробляють спільний мирний план: деталі від Офісу президента
Україна та партнери розробляють спільний мирний план: деталі від Офісу президента
Новим заступником міністра юстиції став відомий нотаріус
Новим заступником міністра юстиції став відомий нотаріус
Олександр Мороз: Я знаю, хто прослуховував Кучму…
Олександр Мороз: Я знаю, хто прослуховував Кучму…
Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації
Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua