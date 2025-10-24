Трагедія сталася в межах станції Триліси

На Фастівщині потяг смертельно травмував 44-річну жінку, від отриманих травм вона померла на місці події. Про це повідомляє поліція Київської області, інформує «Главком».

Днями черговий по станції звернувся до правоохоронців, оскільки на 930 кілометрі в межах станції Триліси смертельно травмувалась місцева жителька.

Попередньо встановили, що пасажирський потяг сполученням Київ-Чернівці збив 44-річну жінку, яка рухалася по коліях у невстановленому місці.

Слідчі розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України).

На початку жовтня у Дубенському районі Рівненської області потяг на смерть збив 75-річного чоловіка. Подія трапилась близько 05:30 у селі Верба. За даними правоохоронців, житель села із велосипедом в руках переходив колії та потрапив під поїзд сполученням «Ворохта-Чоп-Київ». Машиніст поїзда екстрено загальмував, але чоловіка все одно затягло під рейки повітряною хвилею.

Раніше на Київщині, у селі Щербанівка, під колесами потягу травмувався 63-річний чоловік. Правоохоронці розслідують обставини події.

За даними залізничників, найчастіші причини нещасних випадків – це поспіх і неуважність, коли люди переходять колії в невстановлених місцях, не переконавшись у відсутності інших поїздів. Багато хто також перебуває занадто близько до колій або краю платформи під час руху поїзда. Крім того, небезпеку створює використання гаджетів, розмови по телефону або прослуховування музики в навушниках під час перетину колій. Недбалість водіїв, які ігнорують заборонні сигнали на переїздах, та поведінка в стані алкогольного сп'яніння, що призводить до засинання на коліях, також є поширеними причинами трагедій. Варто пам’ятати, що поїзд не може зупинитися миттєво – його гальмівний шлях становить 400-500 метрів.