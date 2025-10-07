На Київщині після самогубства 13-річної дівчини підозру отримав вітчим дитини

Поліція повідомили вітчиму дитини про підозру за ч. 3 ст. 120 Кримінального кодексу України (доведення до самогубства неповнолітньої)

Підозрюваний упродовж кількох років жорстоко поводився з дитиною

На Київщині 39-річному чоловікові повідомили про підозру у доведенні до самогубства 13-річної падчерки через систематичне знущання і приниження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

За даними слідства, підозрюваний упродовж кількох років жорстоко поводився з дитиною – принижував її, ображав нецензурними словами, змушував виконувати хатню роботу й доглядати за молодшими дітьми, позбавляючи можливості нормально навчатися та відпочивати.

Він також виганяв дівчинку з дому взимку без верхнього одягу, публічно принижував і погрожував віддати її до дитячого будинку. Дитина перебувала у матеріальній залежності від вітчима, оскільки саме він забезпечував родину фінансово.

Постійне психологічне насильство та страх призвели до тяжких наслідків – дівчинка вчинила самогубство. Експертиза встановила, що смерть настала внаслідок механічної асфіксії від повішення.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 120 Кримінального кодексу України (доведення до самогубства неповнолітньої). Суд обрав йому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Досудове розслідування триває, процесуальне керівництво здійснюють ювенальні прокурори Обухівської окружної прокуратури.

Нагадаємо, з початку 2021 року в Україні у різних регіонах почастішали випадки самогубств серед дітей. Надзвичайно високий рівень самогубств відзначається серед дітей, що навчаються. Причини й обставини смерті у кожному випадку різні. Фахівцями відзначається, що у віці до 13 років суїцидальні спроби рідкісні, а починаючи з 14-15 років суїцидальна активність різко зростає, досягаючи максимуму у 16-19 років.

Куди звертатися по психологічну допомогу?

В Україні діє Національна гаряча лінія для дітей та молоді – 0 800 500 225. Вона працює у будні з 9:00 до 21:00 та у вихідні з 10:00 до 18:00.

Також у Києві працює цілодобовий телефон довіри: 080 050 12 12 (безплатно з мобільного).

Окрім того, в Україні діє гаряча лінія, спеціалісти якої допомагають українцям підтримати психічне здоров’я в умовах постійного стресу й емоційної напруги, спричинених війною: 0 800 100 102. Вона працює щодня з 10:00 до 20:00, дзвінки з України є безоплатними.

Ще одна цілодобова лінія з попередження суїцидів та психологічної підтримки Lifeline Ukraine працює за номером 7333.