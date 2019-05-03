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    У Києві троє озброєних молодиків у балаклавах напали на хлопця

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    Правоохоронці виявили в одного із зловмисників&nbsp;балаклаву та зброю - У Києві троє озброєних молодиків у балаклавах напали на хлопця
    Правоохоронці виявили в одного із зловмисників балаклаву та зброю
    Фото: Нацполіція

    Зловмисники під погрозою пістолета відібрали у чоловіка наплічник із особистими речами та мобільний телефон

    До чергової частини Дніпровського управління поліції звернувся 22-річний молодик, який повідомив, що біля будинку на вулиці Ентузіастів на нього напали троє невідомих у балаклавах та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, забрали особисті речі. На місце події виїхали слідчо-оперативна група та екіпаж патрульних. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    Начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін розповів, що патрульні поліцейські відпрацьовували територію, прилеглу до місця злочину, та на одній із вулиць району затримали 26-річного уродженця Київщини.

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    «Під час поверхневого огляду ми виявили у кишенях чоловіка балаклаву та зброю, яка виявилася краденою. Згодом за місцем мешкання ми затримали ще двох підозрюваних. Це – уродженці Київщини, 1998 та 1999 років народження, які раніше не притягувалися до кримінальної відповідальності», - повідомив правоохоронець.

    Слідчо-оперативна група вилучила зброю та відправила її на експертизу. Трьох молодиків правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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    У Києві троє озброєних молодиків у балаклавах напали на хлопця
    У Києві троє озброєних молодиків у балаклавах напали на хлопця
    У Києві троє озброєних молодиків у балаклавах напали на хлопця

    «Розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зараз перевіряємо інформацію про причетність зловмисників до вчинення інших злочинів на території міста Києва», – додав Кузьмін.

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