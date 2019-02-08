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    На Київщині молодик за добу скоїв низку тяжких злочинів

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    Чоловік накинувся з ножем на вітчима - На Київщині молодик за добу скоїв низку тяжких злочинів
    Чоловік накинувся з ножем на вітчима
    Фото: Нацполіція

    Поліцейські з’ясовують обставини злочинів та причини агресивної поведінки чоловіка

    У селі Княжичі Броварського району молодик з викраденим велосипедом повернувся додому. Там він з ножем накинувся на вітчима і намагався його вбити. Після чого скоїв розбійний напад на один з місцевих магазинів.

    Повідомлення на спецлінію 102 поліції Київщини надійшло від 51-річної жінки, що її син поранив ножем вітчима та втік в невідомому напрямку. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Поліцейські з’ясували, що напередодні 25-річний чоловік повернувся додому напідпитку та приніс із собою велосипед. Чоловік поводив себе агресивно та чіплявся до вітчима. Схопивши ножа він наніс ножове поранення в грудну клітину літньому чоловікові та втік.

    «Під час оперативно-розшукових заходів зі встановлення місцезнаходження втікача поліцейські виявили новий факт скоєного ним злочину. Працівники місцевого магазину повідомили, що декілька хвилин тому невідомий, погрожуючи металевою трубою, забрав з полиці пляшку оковитої і втік у невідомому напрямку. Тільки за дві години по тому працівникам Броварського відділу поліції вдалося затримати нападника на одній з вулиць міста Києва. У столиці, де раніше він проживав, чоловік ледь не полишив життя свого знайомого», - йдеться в повідомленні поліції.  

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    На Київщині молодик за добу скоїв низку тяжких злочинів
    На Київщині молодик за добу скоїв низку тяжких злочинів

    Наразі поліцейські з’ясовують мотиви та обставини злочинів, причини агресивної поведінки чоловіка. Триває слідство.

    За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 15 (замах на злочин), за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), за ч.3 ст. 185 (крадіжка) та ч.1 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Зловмисник затриманий у порядку ст. 208 КПК України, його поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

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