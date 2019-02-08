На Київщині молодик за добу скоїв низку тяжких злочинів



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Чоловік накинувся з ножем на вітчима Фото: Нацполіція

Поліцейські з’ясовують обставини злочинів та причини агресивної поведінки чоловіка

У селі Княжичі Броварського району молодик з викраденим велосипедом повернувся додому. Там він з ножем накинувся на вітчима і намагався його вбити. Після чого скоїв розбійний напад на один з місцевих магазинів.

Повідомлення на спецлінію 102 поліції Київщини надійшло від 51-річної жінки, що її син поранив ножем вітчима та втік в невідомому напрямку. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Поліцейські з’ясували, що напередодні 25-річний чоловік повернувся додому напідпитку та приніс із собою велосипед. Чоловік поводив себе агресивно та чіплявся до вітчима. Схопивши ножа він наніс ножове поранення в грудну клітину літньому чоловікові та втік.

«Під час оперативно-розшукових заходів зі встановлення місцезнаходження втікача поліцейські виявили новий факт скоєного ним злочину. Працівники місцевого магазину повідомили, що декілька хвилин тому невідомий, погрожуючи металевою трубою, забрав з полиці пляшку оковитої і втік у невідомому напрямку. Тільки за дві години по тому працівникам Броварського відділу поліції вдалося затримати нападника на одній з вулиць міста Києва. У столиці, де раніше він проживав, чоловік ледь не полишив життя свого знайомого», - йдеться в повідомленні поліції.

Наразі поліцейські з’ясовують мотиви та обставини злочинів, причини агресивної поведінки чоловіка. Триває слідство.

За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 15 (замах на злочин), за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), за ч.3 ст. 185 (крадіжка) та ч.1 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Зловмисник затриманий у порядку ст. 208 КПК України, його поміщено до ізолятора тимчасового тримання.